A sport világában folytatja hódító útját a kriptovaluta

Kriptovaluta, token, bitcoin és NFT. Az utóbbi években keletkezett pénzügyi fogalmak, amelyek egyre inkább beszivárognak a sport világába is. A digitális tér meghódítása és hasznosítása már a nagy külföldi sportligákban szinte divattá vált. Az iparágban tevékenykedő jelentősebb cégek szponzorként már a legnagyobb bajnokságokban is megjelentek, így például az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokságnak és a Forma–1-nek is akad már a kriptovalutával foglalkozó támogatója. A Magyarországon még csak kevésbe ismert terület nemsokára komoly üzleti potenciált is tartogathat.