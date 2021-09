Migránsok ezrei csöveznek egy híd alatt Texasban

A Joe Biden amerikai elnök és adminisztrációja számára egyre kellemetlenebb humanitárius és politikai válságot jelentő eset során a haiti menekültek között találtak még kubai, venezuelai és nicaraguai migránsokat is.

A Reuters tudósítása szerint további migránsok érkezése várható, akik hosszú és gyötrelmes utat tesznek meg Mexikón, valamint Közép- és Dél-Amerika országain keresztül. A határőrök a mexikói-amerikai határ mindkét oldalán megerősítették, hogy a migránsok túlnyomó többsége Haitiról érkezett.

Számos migráns elmondta a Reutersnek, hogy a WhatsApp okostelefonos alkalmazáson keresztül más haiti menekültek által megosztott információkat felhasználva követik a biztonságos útvonalakat, hogy elkerüljék a mexikói hatóságokat.

James Pierre 28 éves haiti menekült a Texas állambeli Del Rióban a Reuters munkatársának megmutatta azt a migránsok között köröztetett, 15 állomást tartalmazó mexikói útvonalat, amely a Rio Grande folyó partján, Ciudad Acuna mexikói határvárosban ér véget.

WATCH: Thousands of migrants shelter under Del Rio International Bridge on the Texas-Mexico border. https://t.co/vFEnz6nmLh

— NBC News (@NBCNews) September 17, 2021