Németországban szállnak harcba a Zöld Sasok – kövesse nálunk a Ferencváros El-mérkőzését

A Leverkusen elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Ferencváros az 2021/22-es Európa-liga G csoportjában.

A Bayer Leverkusen–Ferencváros Európa-liga csoportmérkőzés csütörtökön 18:45-kor kezdődik. Az összecsapást az M4 Sport az M4Sport.hu és a hirado.hu élőben közvetíti.

A sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

A Ferencváros kezdője: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Blazic, Civic – Vécsei, Loncar – Nguen, Zachariassen, Zubkov – R. Mmaee. Vezetőedző: Peter Stöger. Cserék: Bogdán (kapus), Kovacevic, Cabraja, Csontos, Uzuni, Gavrics.

Bayer Leverkusen: Hradecky – J. Frimpong, Kossounou, Tah, Sinkgraven – Palacios, Demirbay – Adli, Wirtz, Diaby – Alario. Vezetőedző: Gerardo Seoane. Cserék: Lunyov (kapus), Recosz, Bakker, Paulinho, Andrich, Amiri, Schick, Aránguiz, Hincapie, Bellarabi.

Olvasóink mintegy fele szerint a Fradi tavasszal is játékban lesz a nemzetközi kupaporondon.

Boli góljai hiányozhatnak majd

Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak adott interjúban tisztázta az Európa-liga-keretből kimaradó Franck Boli helyzetét.

Bolit több alkalommal is fegyelmezte a klub a közelmúltban, augusztusban a Slavia elleni BL-selejtezőn került ki a Ferencváros keretéből. Miután úgy tűnt, sikerült rendezni a helyzetet, gólokkal tért vissza, de augusztus végén ismét kitette Stöger a csapatból, sőt, a klub nem nevezte az Európa-liga csoportkörére, és a múlt hétvégén, a Budapest Honvéd elleni magyar bajnokin sem számoltak vele.

Az osztrák szakember most az M4 Sportnak tisztázta, mi vezetett addig a döntésig, hogy lemondjanak a csapat egyik legjobb gólszerzőjéről a fontos nemzetközi meccsekre.

A Leverkusen edzője az FTC támadósorát emelte ki az El-meccs előtt

Nagy várakozással tekint az Európa-liga szereplés elé Gerardo Seoane, a Bayer Leverkusen labdarúgócsapatának vezetőedzője. A német együttes csütörtökön a Ferencvárost fogadja a csoportkör nyitányán.

„A csapat és jómagam is nagyon várjuk az Európa-liga-mérkőzéseket” – nyilatkozott a 42 éves svájci tréner. „Ez egy attraktív, izgalmas sorozat. Célokat tűztünk ki magunk elé, ambiciózusak vagyunk, és a legtöbbet akarjuk kihozni magunkból.”

Seoane – aki az FTC-t a Bajnokok Ligájában búcsúztató svájci Young Boystól szerződött Leverkusenbe – a magyar bajnok ellen minden játékosára számíthat, így a sokáig sérült Burkina Fasó-i Edmond Tapsobára, az osztrák Julian Baumgartlingerre és a holland Timothy Fosu-Mensahra is. A Dortmund elleni szombati bajnokin – amelyet 4–3-ra elvesztett a Leverkusen – a dél-amerikai világbajnoki selejtezőről visszatért futballisták, így a chilei Charles Aranguiz, az argentin Ezequiel Palacios és az ecuadori Piero Hincapié még nem voltak bevethetők, de most már ők is pályára léphetnek.

„Meg kell próbálnunk a rotációt szem előtt tartva beépíteni őket a csapatba, és figyelni arra, hogy a fáradtság két-három hét múlva jön ki. Ez lesz az első »angol hetünk«, amikor hét közben is játszunk” – nyilatkozott Seoane, akinek vezetésével a Young Boys három bajnoki címet szerzett, és történetében először, az elmúlt idényben, bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

„A célunk az, hogy megtartsuk a labdát, nagyobb nyomás alá helyezve a Ferencvárost. A Fradinak vannak gyors játékosai, akik vissza is tudnak állni védekezni, ezt szeretnénk megakadályozni” – idézi a Fradi.hu a szakembert. „Az FTC támadósorára hívtam fel a játékosaim figyelmét: Makot már ismerjük a Bundesligából. Tokmac remekül vissza tud állni védekezésben, illetve Uzuni a szélen mindenre készen áll.”

A pontszerzés a cél a Fradinál

Vécsei Bálint szerint a pontszerzés reményében lép pályára a Bayer Leverkusen otthonában a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön, az Európa-liga csoportkörének nyitófordulójában.

A magyar bajnok együttes középpályása a klubhonlap szerint a találkozót megelőző sajtótájékoztatón elmondta, tudják, hogy a Leverkusen nagyon jó csapat, de azért utaztak el Németországba, hogy pontot, pontokat szerezzenek.

Meglátása szerint a csütörtöki rivális a Betisszel együtt nagyobb játékerőt képvisel, mint a négyes negyedik tagja, a Celtic, de az a véleménye, hogy kiegyensúlyozott a csoport.

„Szeretnénk meglepetést szerezni. Meglátjuk, mennyire fognak lebecsülni minket. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, de a célunk, hogy minimum pontot szerezzünk Leverkusenben”

– fogalmazott a 28 éves játékos, aki korábban a Lugano színeiben már játszott az Európa-liga csoportkörében.

A harmadik hely is továbbjutást jelent

Az Európa-liga csoportkörének lebonyolítása változott a korábbiakhoz képest, idéntől már a harmadik helyezés is tavaszi folytatást jelent: a 8 csoportelső bejut nyolcaddöntőbe, a 8 csoportmásodik a BL-ből érkező harmadik helyezettekkel találkozik, a párharcok győztese szintén bejut a 16 közé, a 8 csoportharmadik pedig az újonnan induló kupasorozat, az Európa Konferencia Liga kieséses szakaszában folytathatja.

Megkezdődik a menetelés a halálcsoportban

A Leverkusen elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Ferencváros az 2021/22-es Európa-liga G csoportjában. A magyar bajnok ellenfelei a német együttes mellett a skót Celtic és a spanyol Real Betis lesznek. Az első mérkőzéshez, a két csapat eddigi nemzetközi történelmével és a csoportkörig tartó út felidézésével hangolódunk.

A Fradi – akárcsak egy éve a BL-ben – nehéz négyesbe került az Európa-liga idei kiírásában, az UEFA hivatalos oldala a főtábla halálcsoportjának nevezte beharangozójában.

Afelől ne legyenek kétségeink, hogy mindhárom csoportrivális esetében elvárás a továbbjutás, a Peter Stöger együttese esetében viszont bravúr kategória. Azonban, ha van magyar csapat, amelyik megmutatta, hogy nála jóval erősebbnek vélt alakulatokat is képes búcsúztatni és ennek következtében három egymást követő szezonban is a nemzetközi kupaporond csoportkörében szerepelni, az a Ferencváros.

