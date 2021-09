Ronaldo sem volt elég – legyőzte a Fradit kiejtő svájci csapat az MU-t

Igazi drámai fordulattal ért véget a Bajnokok Ligája keddi csoportmérkőzéseinek egyik rangadója: kora este egy utolsó utáni percben elkövetett nagy hiba után a svájci Young Boys a 96. percben szerzett győztes góllal vereséggel küldte haza a Cristiano Ronaldo révén hamar vezetést szerző Manchester Unitedet.

Az angol együttes sorsát kétségkívül Aaron Wan-Bissaka 35. percben elkövetett, piros lapot érő szabálytalansága pecsételte meg, ami miatt emberhátrányba került több, mint egy egész félidőre.

A nemrég a BL selejtező utolsó fordulójában a Ferencvárost Európa-ligába küldő hazaiak pedig ettől vérszemet kaptak és a második játékrészben kiegyenlítettek, hiába váltott Ole Gunnar Solskjaer ötvédős rendszerre.

A második negyvenöt perc egyértelműen a svájciakról szólt, a nagy nyomásnak pedig meg is lett az eredménye: a hosszabbítás utolsó percében a csereként beállt Jesse Lingard óriási hibáját kihasználva megszerezték a győzelmet jelentő találatot is.

📸 - Jesse Lingard with a MASSIVE mistake which lead to Young Boys scoring! pic.twitter.com/ABreIQehWw

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 14, 2021