A nap, amikor a Liverpool a sírból hozta vissza a BL-döntőt a Milan ellen

Kedden megkezdődött a Bajnokok-Ligája 2021/2022-es kiírása, amely a rangadók mellett a meglepetésekben is bővelkedett. A jó hír, hogy a szerdai játéknapon folytatódik a küzdelem, amelyben egy újabb legendás párosítás is megörvendeztetheti a nézőket. A B csoportban ugyanis az a Liverpool és és AC Milan feszül egymásnak, amelyek már kétszer is (2005, 2007) összecsaptak egymással a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában. A korábbi, 2005-ös isztambuli döntőben az angol csapat a BL történetének egyik legemlékezetesebb talpraállását mutatta be.