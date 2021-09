Történelmi kudarc után új esély: megint összecsap a Barcelona és a Bayern München

Az akkor hatgólos fiaskó azt jelentette, hogy tizenhárom év után véget ért egy sorozat – először nem tette spanyol csapat tiszteletét a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Az idényben végig erődemonstrációt tartó Bayern lemosta a pályáról a katalánokat és a sorozat legfőbb esélyesévé – végül pedig győztesévé – lépett elő.

2020. augusztus 14-én a lisszaboni Estádio da Luz tekintélyes arénájában a koronavírus miatt bevezetett korlátozások miatt tátongó üresség fogadta az egymásnak feszülő két gigászt. A mérkőzés kezdetét megelőző percekben még senki sem gondolta volna, hogy kicsit több, mint másfél óra múlva izzani fog a levegő a portugál gyep fölött.

A bajorok már bajnokként és kupagyőztesként a harmadik, egyben legértékesebb trófea megszerzésére hajtottak. Ezzel szemben a katalánok az egészségügyi kényszerszünet után elveszítették a bajnokságot, a spanyol kupától már korábban búcsúztak, így az egyetlen esélyük arra, hogy 2008 után először trófea nélkül fejezzenek be egy idényt, a BL megnyerése maradt. A sors viszont ezt másként gondolta, a többit a németekre hagyta.

A vendégek játékára a mérkőzést megelőző hetekben már nem volt ellenszer,

A mérkőzés hatalmas iramban kezdődött, és hiába jutott el a spanyol gárda ellenfele kapujáig, a bajorok szerezték meg a vezetést. Labdaszerzés után egy szempillantás alatt átvágtattak a hazai középpályán és a mintaszerű akció végén Thomas Müller ünnepeltethette magát. Nem sokkal később a Barcelona előhúzta fegyverét: Jordi Alba futott el a bal oldalon, középre adott, az érkező Luis Suarez elől David Alaba jobb lábbal próbált menteni, de olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy Manuel Neuer kapus már nem tudta a kapu fölé tornászni.

Az egyenlítés után támadásban maradtak a spanyolok, újabb helyzetig is jutottak, de elérkezett a mérkőzés azon szakasza, amikor a Bayern München egy szinttel feljebb lépett. Előbb Serge Gnabry szerzett gólt egy letámadásból indult akció végén, majd miután az ellenfél kezdett teljesen megzavarodni és hibát hibára halmozni, már 1-3-ra váltott az eredményjelző. A németek megérezték a vérszagot, innentől nem lassítottak. Gnabry után újra Müller volt a főszereplő, a védők szorításában is megtalálta a helyet a gólnak.

Szorult a hurok, a félidei szünet a katalánoknak megváltás volt, pedig akkor még nem tudták, mi vár rájuk a második 45 percben.

04': Barcelona 0-1 Bayern

07': Barcelona 1-1 Bayern

21': Barcelona 1-2 Bayern

27': Barcelona 1-3 Bayern

31': Barcelona 1-4 Bayern

That's just the first half. 😳 pic.twitter.com/Q8wV5quTqs

— Squawka News (@SquawkaNews) August 14, 2020