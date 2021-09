Fölvetették a migránskérdést: felfüggesztett börtön a válasz

Megosztás Tweet



Felfüggesztett börtönbüntetést és komoly pénzbírságot kapott Thaïs d'Escufon, a márciusban a belügyminiszter által feloszlatott francia Generation identitaire (Identitás generáció) korábbi szóvivője. A fiatal nő elleni ítéletet Saint-Gaudensben hozta meg egy bíróság egy úgynevezett „migráns-ellenes” videóra hivatkozva hozta meg.

Nem elégedett meg azzal a francia közigazgatás és az igazságügyi rendszer, hogy több esztendő szívós munkájával feloszlatták a soha, semmiféle atrocitást, erőszakos cselekményt el nem követő, a Franciaországra zúduló illegális bevándorlók ügyében szavukat fölemelő, kizárólag jól szituált fiatalokból álló Generation identitaire (Identitás generáció) nevű szervezetet. (Gérald Darmanin belügyminiszter egy olyan időszakban fektetett elképesztő energiákat egy minden szempontból törvényesen működő szervezet feloszlatásába, amikor az országban egyre nagyobb teret nyerő iszlamista szélsőségesek embert fejeztek le, és többeket megkéseltek, vagy leszúrtak fényes nappal a nyílt utcán és a templomokban – a szerk.)

Most egy Saint-Gaudens-i (Haute-Garonne) bíróság ítélte jogerősen két hónap börtönbüntetésre a 22 éves Thaïs d'Escufonot, a feloszlatott konzervatív szervezet (az AFP megfogalmazásában: „ultrajobboldali mozgalom”) korábbi szóvivőjét „nyilvánosság előtti sértegetésért”, egy úgymond migráns-ellenes videó közzététele miatt – számol be a BMFTV az AFP-re hivatkozva. A fiatal nőt emellett 3000 eurós bírsággal is sújtották – értesült a televízió igazságügyi forrásokból.

Figyelték saját országuk határát

A mozgalom másik aktivistáját, Jérémie Pianót, aki szintén migránsokkal kapcsolatos – az igazságügyi források és az AFP retorikája szerint „ellenséges” videókat tett közzé, ugyanezen büntetésre ítélték „faji gyűlöletre uszítás” miatt. Mindkét fiatalt 3000 eurós bírsággal is sújtották. Az első fokú tárgyalást június 16 -án tartották a vádlottak távollétében.

Saint-Gaudens államügyésze, Christophe Amunzateguy eredetileg négy hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért, és 4000 euró bírság kiszabását követelte.

Mint az ítélet indoklásából is kiderül, mindketten videókat tettek közzé a Youtube-on, egy migránsellenes akció után január 19-én a Col du Portillonban, Franciaország és Spanyolország határán.

E művelet során mintegy harminc aktivista „Defend Europe” (Védd Európát!) feliratot helyezett el és egy „No way” feliratú, az átjárást tiltó transzparenst. Ezt követően több drónnal „figyelték a határt”.

Akciójukat egyeztették a helyi rendőri és csendőri szervekkel. Ismert: a spanyol-francia határon tömegesen és egyfolytában özönlenek be a Marokkó felől, tengeri úton érkező illegális bevándorlók, akik közül egyik sem a kijelölt határátkelőhelyeken át közelíti meg Franciaországot.

Az ügyész szerint a mozgalom szóvivője, „megbélyegezte” a migránsokat egy január 21-én közzétett YouTube-videóban, botrányosnak és veszélyesnek nevezve, hogy a migránsok akadálytalanul átléphessék a határt.

Bűncselekménye: beszélt a migránsokról

Jérémie Piano ellen Christophe Amunzateguy „lázadásra való felhívás” miatt próbált vádat emelni. Az aktivista január 20 -án közzétett videójában beszél a „migráns invázióról". A most pénzbüntetésre ítélt fiatalember rámutat „illegális bevándorlók ezrei vannak Franciaországban", s beszél arról, hogy közöttük „valószínűleg tolvajokat, erőszaktevőket és potenciális terroristákat” is találunk.

Thaïs d'Escufon az AFP -nek nyilatkozva „eszelősnek” nevezte mind a két, ellene hozott az ítéletet, és kiemelte, azok „a véleménynyilvánítás szabadsága elleni nagyon súlyos támadások”, amelynek célja, hogy példaként szolgáljon a bevándorlásellenes diskurzus kriminalizálásához.

A fiatal nő elleni hadjárathoz a közösségi médiát működő gigacégek is csatlakoztak: Instagram-fiókját rendszerint megszüntetik.

Az SOS Racisme, nevű, az úgynevezett „rasszizmus” ellen küzdő, szélsőséges aktivistacsoport, amely civil résztvevőként kísérte a fiatalok elítélését, üdvözölte az ítéletet.

Hazánkban is megalakult az Identitás Generáció szervezete, akik üzeneteiket a feloszlatott francia szervezethez hasonlóan akciókkal fejezik ki.