A Világsakkfesztiválon a kreativitásé és az innovációé a főszerep

A kreativitásé és az innovációé a főszerep a 2021-es Világsakkfesztiválon, amelyet október 9-én az idén először hibrid formában valósítanak meg.

Október 9-én új formában tér vissza a Világsakkfesztivál, amely játékos kihívásokon és előadásokon keresztül mutatja be a sakk mindennapokat átszövő ezer arcát - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az érdeklődők most először offline és online térben is bekapcsolódhatnak a fesztivál programjaiba, amelyeknek a Magyar Nemzeti Galéria ad helyet. Számos agytornát és érdekességet kínál az esemény virtuális fóruma is.

A rendezvény fő támogatója harmadik éve a Morgan Stanley, amely az idén is interaktív programokat kínál: a látogatók ismét kiállhatnak a vállalatnál dolgozó sakkmesterek ellen, és a kódolás alapjaiba is betekintést nyerhetnek.

„Az idei eseményen a kreativitás és az innováció kapja a főszerepet olyan újító elmék előadásában, akik felhagytak a szokásos sémákkal és újszerű választ adtak a kihívásokra”

– emelik ki a közleményben.

Mint írják, Noam Manella a Think Like a Machine című könyv szerzőjének előadásából például megtudható, miként ébreszthetjük fel a bennünk szunnyadó kreativitást.

Ashwin Subramanian indiai mérnök egy új kísérlet részleteibe avatja be a közönséget: a biofeedback eszközeivel feltárja, mit üzen a sakkozók teste játék közben, és hogyan tudják ezeket az apró jelzéseket hasznosítani a felkészülés során.

A látogatóknak zenei élményben is részük lehet Juga Di Prima chilei énekesnő jóvoltából, aki a nemi esélyegyenlőség jegyében dolgoz fel közismert dalokat. Célja, hogy legújabb dalsorozatával hírét vigye a női sakkozók teljesítményének.

Mint Polgár Juditot, a sportág történetének legeredményesebb női játékosát, a fesztivál alapítóját idézik, a sakk egy országhatárokon átívelő közös nyelv, amelyet életkortól, nemtől, foglakozástól és nemzetiségtől függetlenül bárki magáénak érezhet a Világsakkfesztiválon.

A rendezvény az évek folyamán mozgalommá nőtte ki magát, melyhez az élet szinte minden területéről csatlakoztak vendégek és előadók.

Hozzátette: a rendezvény idei témája nem is lehetne aktuálisabb, hiszen az elmúlt időszak sokak számára az alkalmazkodás, az útkeresés és az innováció jegyében telt.

Fogarasi Norbertet, a Morgan Stanley budapesti központjának vezetőjét, a Magyar Sakkszövetség elnökségi tagját is idézik, aki elmondta: az innovációs képesség és a digitális kompetenciák ma már olyan elvárások, amelyek alapvetően határozzák meg egy vállalat vagy szakember sikerességét.

„A ma iskolába járó gyermekek számára egyre fontosabbak az alapvető informatikai, programozási ismeretek, amelyekre mai világunk digitális megoldásai épülnek, és amelyek megismeréséhez remek logikai alapot biztosíthat a sakk”

– mondta.

Az idén az Educational Chess Summit konferencián szó lesz az oktatás és a sakk kapcsolatáról. Betekintést nyerhetnek az érdeklődők a Polgár Judit Módszerbe is, amelynek legújabb elemét, a SakkTesit a rendezvényen mutatják be először.

A szimultán partik mellett az érdeklődőket online fejtörőkkel várják, amelyek sorát a ChessConnectsUs kihívás nyitja meg szeptemberben.

A Világsakkfesztivál célja, hogy 2025-ig megvalósuljon, hogy 5 millió ember csatlakozzon és osztozzon a sakk örömében egy adott napon.

További információ az eseményről a https://www.globalchessfestival.com/hu oldalon érhető el.

A címlapfotó illusztráció.