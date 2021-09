Nem finnyásnak való vidék

Megosztás Tweet



Némi elégedettséggel hallom, hogy néhány finnyásabb ellenzéki most már sopánkodik Gyurcsány szívósságán, olyanok is, akik pár évvel ezelőtt még legyintettek rá. Gyurcsány? Ugyan. Kész. Nincs több dobása. Nedves puskapor.

Nem értették az okosok, hogy belőle nem lehet politikai hulla, legföljebb tetszhalott. Alkalomadtán párat kortyol a gyógyvizéből, aztán egyszer csak megrázza magát, és felül – olvasható a Mozgástér Blogon.

S lám, felült, sőt…

Nota bene, nem a gyógyvize keltette életre, hanem a struktúra. Hiába tapasztották az ellenzéket össze, politikusai változatlanul krónikus tehetséghiányban szenvednek: a királycsinálók nem vághatják sutba a fél tehetségeiket. Ilyenből pedig csak egy van nekik: Gyurcsány. Szükségük van rá, hiszen tucatnyi év alatt sem tűnt fel az a Valaki, aki szekerüket a kátyúból kisegítené. Fekete-Győr? Szél kisasszony? Márki-Zay? Jakab? Netán a szoci X.Y.-ok?

Egyikbe sem lehet beleképzelni, hogy ő volna az a Valaki.

Látva azonban Gyurcsány betonba öntött társadalmi népszerűtlenségét, most mégsem engedhetik ki a frontra, legyen inkább szürke eminenciás, kavarjon hátulról, ahhoz tényleg ért. Eléje meg – ha már nincs igazi esélyes – olyan figura kell, aki az ő kezére simul. Afféle személy, akit a kocsmákban úgy szoktak dicsérni, hogy jó ember az, nincsen önálló akarata.

A jelöltek közül Dobrev, a házastárs, elvileg kezes, gyakorlatilag azonban számos originális hibája van. Kétségtelenül karakteres: keveseket vonz és sokakat taszít, ám ez utóbbiakat nagyon. Férje pocsék imázsán semmit sem enyhíthet, netán még növelheti is, miközben annak a negativitása jócskán átháramlik rá is: Gyurcsány szoknyás folytatásának látják, némi joggal.

S ezek a finnyásabb ellenzékiek, mi tagadás, a családi klánt se szeretik. Azt gondolják, velük a kirakatban csak veszíteni lehet, nehéz például elképzelniük, hogy az ún. Fidesz-árvák a klánra szavaznának, annál azért nagyobb a Gyurcsány-ámok felezési ideje. És alkalmasint attól is tartanak, hogy a bizonytalanok se lelkesen választanának maguknak egy „új” szemlőhegyi csillagot a felejthetetlen régi helyett.

Karácsony szerintük jobb jelölt Dobrevnél, amely véleményüket alighanem Gyurcsány maga is osztja. Ne tévesszen meg senkit, hogy a DK úgy tesz, mintha evvel nem értene egyet, mi több, mintha nagyon is opponálná a főpolgármester urat.

Színjáték. Karácsonnyal a lista élén a DK-nak is nagyobb lenne a mozgástere, Gyurcsány ezt pontosan tudja.

Karácsony behozhatatlan előnye, hogy az égvilágon semmi karaktere. Az se számít, hogy éppen élhetetlenné „fejleszti” Budapestet, csak az számít, hogy a királycsinálók mit akarnak vele. Márpedig ők elhatározták, hogy formálisan ő lesz Orbán kihívója. A tehetség-vákuumot nem tudja ugyan kitölteni, de a csiricsáré ellenzék többsége fölsorakozhat mögéje, még az ambíciózus Jakab meg Márki-Zay is, ha vágyálmaikat elengedik.

És el fogják engedni.

De a láthatatlan pecsétet úgyis Sorosék ütik majd az előválasztás eredményére, hiszen az elmúlt bő évtized legtehetségtelenebb ellenzékét most minden eddiginél erősebb nemzetközi mainstream-hátszél támogatja. Dobrevet (mert nincs kizárva, hogy befut) persze csak jobb híján fogadnák el, számukra is rizikósabb lenne, inkább Karácsonyt szeretnék jelöltnek látni, bármilyen töretlenül araszol is lefelé a népszerűségi listán. Fölötte természetesen Gyurcsánnyal a zsinórpadláson, mert azért valami talentumféle sem ártana a csapatban, ha már így alakult.

Más kérdés, hogy minderről a finnyásabb ellenzékieket, úgy látszik, elfelejtették értesíteni.

Ők meg maguktól nem ébredtek föl idejekorán, hát most sopánkodnak.

(Kép forrása: itt.)