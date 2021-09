McGregor a leggazdagabb, gigantikus bevételt könyvelhetnek el idén a világ sztársportolói

Megosztás Tweet



Noha az elmúlt másfél évben új fogalom, a bércsökkentés jelent meg a világ élsportolóinak szótárában, a legjobbak anyagi helyzetét mégsem érintette érzékenyen a világjárvány. A Forbes beszámolója alapján a világ tíz legjobban fizetett sportolója az elmúlt 12 hónapban több mint egymilliárd dollár (közel 300 milliárd forint) jövedelmet vitt haza, 28 százalékkal többet, mint 2020-ban.

A rekordot a 2018-as esztendőben született: az akkor 1,06 milliárd dolláros (több mint 300 milliárd forintos) összbevételből egyedül a nehézsúlyú ökölvívó, Floyd Mayweather 285 millió dolláros összeggel (mintegy 83 milliárd forint) büszkélkedhetett.

2021 abszolút győztese az ír fenegyerek, Conor McGregor, aki az elmúlt 12 hónapban összesen 180 millió dollárt kasszírozott.

1. Conor McGregor – 180 millió dollár (52,6 milliárd forint)

A kaszasikerhez nagyban hozzájárult a Proper No. Twelve whiskey márkájának eladása is. Érdekesség, hogy idén három másik világsztár is átlépte a 100 millió dolláros összbevételt. Íme, a soron következők a top 10-es listán:

2. Lionel Messi – 130 millió dollár (38 milliárd forint)

Az argentin klasszis Barcelonával folytatott melodrámája igencsak sokat hozott a számlájára, az adósságokban úszó klub jóval többet fizetett neki, mint azt előre megjósolták. Ha ehhez még hozzávesszük a szponzori szerződésekeit (többek között az Adidasszal kötött életre szóló megállapodást), valamint a Tommy Hilfiger testvére, Ginny Hilfiger által tervezett ruhakollekcióját is, már nem is annyira csodálkozunk a befolyt összegen.

3. Cristiano Ronaldo – 120 millió dollár (35 milliárd forint)

A 36 éves portugál futballista — akinek februárban már rekordot jelentő 500 millió követője volt a különböző közösségi oldalain — összbevétele jobbára a Nike-val kötött életre szóló szerződéséből, CR7 brandjének kiegészítőiből, szállodáiból, éttermeiből és edzőtermeiből származik.

4. Dak Prescott – 107,5 millió dollár (31,3 milliárd forint)

A Dallas Cowboys amerikaifutball-csapatának sztárja nemrég 160 millió dolláros (46 milliárd forintos) szerződéshosszabbításával hívta fel magára a figyelmet, amely egy 66 millió dolláros aláírási bónusz is tartalmazott. Prescott jövedelmező vállalkozást tudhat a magáénak: van részesedése a Sleep Number ágyneműtartozékokat gyártó vállalatban, a 7/11 bolthálózatban és a DirecTV digitális tévészolgáltatónál is.

5. LeBron James – 96,5 millió dollár (28 milliárd forint)

LeBron James számára sem maradtak el a dollármilliók. A 36 éves kosarasnak ez az év kiemelkedő: a Space Jam című film folytatásában, a New Legacy-ben (Új kezdet) hollywoodi főszereplőként debütált, új szerződést kötött a PepsiCo-val, nemrég pedig vásárolt egy kisebb részesedést a Fenway Sports Groupban.

6. Neymar – 95 millió dollár (27,7 milliárd forint)

A brazil futballista — aki 282 millió követőjével a harmadik legnépszerűbb sportoló a közösségi médiában Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mögött — szép summáját nagyban megtoldotta, hogy idő előtt kilépett a Nike Jordan branddel kötött szerződéséből, és a Puma márkanagykövete lett.

7. Roger Federer – 90 millió dollár (26,3 milliárd forint)

A térdsérülése miatt a tavalyi év nagy részében lábadozó svájci teniszcsillag bevételének szinte egészét olyan márkák szponzori szerződéseiből szerezte, mint a Rolex, a Credit Suisse és az Uniqlo. Federer a svájci On sportruházatot gyártó cégben is vásárolt részesedést, amelynek tőzsdei bevezetését a hírek szerint 2021 őszére tervezi.

8. Lewis Hamilton – 82 millió dollár (24 milliárd forint)

A Mercedes hétszeres világbajnok Forma-1-es pilótája mindössze másodszor landolt az első tízben. A tavalyi szezonban aratott 11 futamgyőzelme jókora összegű bónuszkifizetéseket hozott neki, melyhez olyan támogatói bázis társul, mint a Tommy Hilfiger, a Monster Energy és a Puma.

9. Tom Brady – 76 millió dollár (22 milliárd forint)

Brady 43 évesen pályafutása legjövedelmezőbb évén van túl. A Tampa Bay Buccaneers irányítója ezt nagyban köszönheti a szemüveget gyártó Christopher Cloosszal és a Fanatics ruházati óriáscéggel kötött reklámszerződéseinek. Természetesen a vállalkozás sem idegen tőle: Brady a TB12 nevű wellnessmárkája mellett nemrég egy filmgyártó céget és egy NFT-platformot indított.

10. Kevin Durant – 75 millió dollár (21,9 milliárd forint)

A Brooklyn Nets kosárlabdázójának bevétele leginkább a médiaszolgáltató cégeiből származik, a Boardroom és a Thirty Five Ventures vállalataival szép lassan teljes értékű médiamogullá vált. A múlt hónapban a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő Two Distant Strangers egyik vezető producere volt, emellett részesedést vásárolt az MLS-ben szereplő Philadelphia Union futballcsapatában is.

A címlapfotó illusztráció.