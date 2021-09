Ha ítéletet hirdet a FIFA: erre számíthat az MLSZ az angolok elleni meccs után

Még mielőtt bárminemű elemzésbe belefognánk, a legfontosabb máris az elején leszögezni:

A szabályozásban alkalmazott – és jól ismert – objektív felelősség szinte minden esetben igazságtalan, a mérkőzést rendező szövetségre pedig iszonyúan nagy sportjogi felelősség hárul.

Dr. Borbély Zoltán ügyvéd, sportjogász a hirado.hu-nak kifejtette: mindezt valamelyest ellensúlyozni lehetne egyfajta „magatartási kódex” létrehozásával. A kódex pontosítaná a rendező szövetség számára, hogy a különböző szabálysértésekért mekkora lenne a kiszabható büntetési tarifa, emellett a lehetséges büntetést enyhítő körülményeket is kínálna számára.

„Ha a mérkőzést rendező megszegi a kódexben foglalt pontokat, egyértelmű legyen számára, mi a kiszabható büntetés. Viszont neki emellett lehetősége nyílna a konkrét szabályszegőket is számon kérni a saját előírásainak megfelelően. Ha megteszi, akkor büntetése enyhíthető lehet, vagy legvégső esetben akár el is maradhat” – mondta a szakember.

A legfontosabb tény, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) az MLSZ büntetlen előéletűnek számít, ami lényegesen enyhíti a kiszabható büntetés súlyosságát.

„Elsőre itt nem kell jövőbeni zárt kapus mérkőzésekre számítani, a legvalószínűbb a szektorbezárás és a pénzbüntetés, a szankciók fokozatosságának elvét követve. Az ügy legnagyobb kérdése, hogy a vizsgáló bizottság bizonyítani tudja-e a tömeges rasszizmust a mérkőzésen. Ha igen, akkor el lehet kezdeni izgulni, ugyanis abban az esetben a zéró tolerancia elvét alkalmazza majd. Viszont a pohárdobálás és a tűzijáték önmagában még nem rasszizmus” – emelte ki lapunknak a sportjogász.

A hazai labdarúgó-szövetség fegyelmi irányvonala elutasítja a kollektív bűnösséget, a hazai stadionokban a szabályszegőket személyenként azonosítja és amellett, hogy komoly anyagi büntetést róhat ki rájuk, ki is tilthatja őket a helyszínekről, büntetőeljárás kezdeményezése nélkül. A sportesemények látogatásától való eltiltásra már a BTK is lehetőséget ad.

Dr. Borbély Zoltán szerint: „Ha bármilyen büntetést kap a szövetség egy szurkoló magatartása miatt, automatikusan regresszálja, behajtja a károkozón. Ez egy korrekt eljárás, hiszen nem egy kollektív büntetésről van szó, amelynek nincs helye a sportjogban. Ennek fényében Boris Johnson brit miniszterelnök nyilatkozata – amelyben a magyar szurkolókat egy emberként tekinti bűnösnek az angolok elleni mérkőzésen – erősen igazságtalan.”

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.

I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2021