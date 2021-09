A lengyelek sem úszták meg, egy állítólagos csipkelődés után rasszizmus miatt vizsgálódik a FIFA

Megosztás Tweet



Az angol válogatott panaszt nyújtott be a Lengyelország-Anglia meccs után az angol szövetségnek, ebben sérelmezték, hogy Kamil Glik megcsípte Kyle Walker nyakát.

Az első félidő végén alakult ki egy kisebb csetepaté, amelyben Kamil Glik heves szóváltásba keveredett több angol játékossal, akik sérelmezték, hogy a lengyel védő megcsípte Kyle Walker nyakát – írja a Nemzeti Sport. Glik és Maguire is sárga lapot kapott. A meccs után az angolok szövetségi kapitánya, Gareth Southgate és a csapatkapitány, Harry Kane is elmondta, hogy az esetről jelentést nyújtottak be az angol szövetség felé.

„Történt egy incidens éppen az első félidő vége előtt, amiről panaszt nyújtottunk be az angol szövetségnek” – mondta a BBC Sportnak a lefújást követően Harry Kane, aki 41. gólját szerezte az angol A-válogatott színeiben, ám a szerdai gólja csak a második olyan találata volt, amit a tizenhatoson kívülről lőtt. – „Ők majd kinyomozzák, hogy mi történt. Tudomásom szerint nem verbális, hanem fizikai bántalmazás történt.”

Az nso.hu úgy fogalmazott: a panasz nem talált süket fülekre, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ugyanis vizsgálatot indított Kamil Glikkel szemben, aki az angolok állítása szerint rasszista megnyilvánulást tett Kyle Walker felé. A lengyel szövetség tagadja a vádakat.