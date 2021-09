Andorra a magyar válogatott utolsó ellenfele a mostani selejtezőkörben

Megosztás Tweet



Ma este egy héten belül harmadszor lép pályára tétmérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott. Az Andorra elleni hazai vb-selejtező tétje a versenyben maradás a pótselejtezőt érő második helyért a csoportban. Az angolok elleni 4-0-s és az Albánia elleni 1-0-s zakó után szinte kötelező a három pont, a telt házas Puskás Arénában minden adott a javításra Marco Rossi együttesének.

A 9. percben Sallai Rolandot rántották le a tizenhatoson belül, a büntetőt Szalai Ádám magabiztosan értékesítette, 1-0 Magyarország javára.

A kezdőcsapatok a Nemzeti Sport alapján:

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Botka, Lang, Szalai Attila, Fiola – Kleinheisler, Nagy Ádám, Schäfer – Sallai, Szalai Ádám, Schön.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Bogdán (k), Kecskés, Cseri, Sallói, Szoboszlai, Bolla, Gazdag, Varga R., Tamás M., Hahn, Nikolics

ANDORRA: I. Álvarez – San Nicolás, Llovera, Emili García, Alavedra, M. García – Aláez, M. Vieira, Cervós – Pujol, R. Fernández.

Szövetségi kapitány: Koldo Álvarez

A kispadon: J. Gómes, Pires, C. Martínez, X. Vieira, Lima, Aarón Sánchez, Clemente, S. Moreno, A. Martínez, V. Bernat, Rubio

A sípszó előtt

Nekünk kedvez az örökmérleg, de akad rajta egy csúnya folt

2012. szeptember 7-én találkozott először a magyar labdarúgó-válogatott Andorrával, a következő kilenc évben a két gárda négyszer csapott össze, kivétel nélkül vb-selejtezőn. A magyar győzelmeket azonban beárnyékolja a 2017. június 9-ei történelmi 1-0-s vereség, amely Andorrának 13 év után az első győzelmét jelentette tétmérkőzésen.

Legutóbb, idén márciusban sikerült a visszavágás, ugyanis idegenben 4-1-re győzött Marco Rossi együttese.

A miniállam még soha nem tudott meccset nyerni idegenben Európa- vagy világbajnoki selejtezőben – 58 mérkőzésből 56-ot elveszített, két döntetlen mellett. A vb-selejtezőkben 21 egymást követő külhoni mérkőzésen szenvedtek vereséget és sorozatban 14 meccse az ellenfél kapujába sem tudtak betalálni.

Szalai Ádám újra pályára lép

Az Albánia elleni világbajnoki selejtezőt pozitív koronavírustesztje miatt volt kénytelen kihagyni Szalai Ádám, de szerdán pályára léphet az Andorra elleni mérkőzésen – közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Az MLSZ tájékoztatása szerint a nemzetközi szövetség által előírt kötelező tesztelés az összes játékos és stábtag esetében negatív eredményt hozott, így Marco Rossi szövetségi kapitány valamennyi egészséges játékosára, így Szoboszlai Dominikra és Szalai Ádámra is számíthat.

Marco Rossi támadóbb futballt ígér

Az olasz szakember keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, jóval támadóbb szellemű csapatot küld szerda este a pályára, és várható néhány taktikai változás is, például az biztos, hogy két támadóval kezdi a találkozót a válogatott.

A tréner azt is leszögezte: semmiképpen sem szabad lebecsülniük az andorrai együttest, különösképpen a jelenlegi helyzetben, amikor a gárda szeretné elfelejtetni az előző két mérkőzésen történteket. „A legfontosabb a győzelem, emellett szeretnénk jó teljesítményt is nyújtani, és ha ez több góllal is párosul, azt csak pluszként lehet felfogni” – mondta az olasz szakember.

Nagy Ádám, a Pisa középpályása elmondta: rendkívül dühösek voltak magukra az albánok elleni összecsapást követően. Hozzátette, Andorra ellen meg kell mutatniuk, miért is szurkolt nekik egész Magyarország nyáron az Európa-bajnokság alatt.

Az Eb-n mutatott játékra számít a magyar válogatottól az andorrai szövetségi kapitány

Koldo Álvarez, Andorra szövetségi kapitánya arra számít, hogy a magyar válogatott hasonló szellemben játszik majd a szerda esti budapesti világbajnoki selejtezőn, mint amellyel látványosan fel tudta venni a kesztyűt csoportellenfeleivel az Európa-bajnokságon.

Álvarez szerint számukra is nagy megterhelés, hogy egy hét alatt három vb-selejtezőt kell lejátszaniuk, de azt ígérte, hogy igyekeznek megfelelni a követelményeknek.

Európai világbajnoki selejtezők, 6. forduló:

I csoport:

Magyarország–Andorra, 20.45 óra

Lengyelország–Anglia, 20.45 óra

Albánia–San Marino, 20.45 óra

A tabella állása:

1. Anglia 5 5 – – 17–1 15 pont

2. Lengyelország 5 3 1 1 18–7 7 pont

3. Albánia 5 3 – 2 5–6 9 pont

4. Magyarország 5 2 1 2 10-9 7 pont

5. Andorra 5 1 – 4 3- 12 3 pont

6. San Marino 5 – – 5 1-19 0 pont

A csoportból az első helyezett jut ki a jövő évi, katari világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért.

A magyar–andorrai vb-selejtező szerdán 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában, a mérkőzés játékvezetője a szlovén Rade Obrenovic lesz.

A találkozót az M4Sport csatorna és az M4sport.hu mellett a hirado.hu-n is élőben követhetik.