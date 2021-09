Rendőrök a focipályán: egymásra mutogatnak a brazilok és az argentinok

Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le az összecsapáson: a tizedik percben a rendőrök megjelentek a pályán, és félbe kellett szakítani a találkozót: ennek oka az volt, hogy az argentin csapat négy, Premier League-ből érkező játékosa (Emiliano Martínez, Emi Buendía, Cristian Romero és Giovani Lo Celso) a kötelező, 14 napos karanténszabály miatt nem is léphetett volna pályára.

A négy futballistából három végül ott volt Argentína kezdőjében – mivel ez a rendelkezések szerint nem történhetett volna meg, így a rendőrség és néhány brazil egészségügyi ellenőr félbeszakította a mérkőzést, Martínezt, Buendíát, Romerót és Lo Celsót pedig őrizetbe vették. A két alakulatot beküldték az öltözőbe. majd végül 45 percnyi egyeztetést követően félbeszakították a mérkőzést.

JUST IN 🚨 The Brazilian health authorities stopped the Brazil-Argentina match in the World Cup qualifiers, 5 minutes after its start, to arrest 4 players over Covid rules

pic.twitter.com/hJScUSUFxl

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 5, 2021