Eloszlatjuk a tévhiteket: így hozhatja vissza az árát egy labdarúgó

Minden átigazolási időszaknak megvan a legnagyobb igazolása, akinek az érkezését a szurkolók önkívületi állapotban éltetik. Az ünneplés egyik, jól kivehető szakasza az üzlet validálása, avagy a „jó biznisz volt, máris megérte” felvetés. A futballsajtóban terjedő, illetve a rosszul értelmezett információk miatt kialakult tévhitek azonban könnyen félrevezetik a fanatikusokat, akik így téves megállapításokra jutnak. A hirado.hu Dénes Ferenc sportközgazdász segítségével mutatja be, milyen valódi értéket hoz magával új klubjához egy labdarúgó.

Adott a mindenki számára ismerős szituáció: egy klub megveszi a világ egyik legkeresettebb labdarúgóját súlyos euró tízmilliókért (sőt, százmilliókért), majd egy héttel később megjelenik a világsajtóban a hír, miszerint a játékos hatalmas üzlet volt új csapata számára, hiszen máris sikerült olyan értékben eladni a mezéből, mint amennyibe került. A futballszurkolók között terjedő egyik legnagyobb tévhit a mezeladási mítosz, hogy pontosan miért, arra legutóbb a BBC világított rá, a legfrissebb transzferszenzáció, Cristiano Ronaldo átigazolását követően.

Az ötszörös aranylabdás portugál támadó a nyári átigazolási időszak végén 12,9 millió fontért (5,22 milliárd forint) – ami különböző feltételek esetén további 6,9 millióval 19,8 millió fontra (8 milliárd forint) emelkedhet – csatlakozott 12 év után ismét a Manchester Unitedhez, a klubhoz, amellyel első igazi sikereit érte el. A romantikus filmekbe illő visszatérés nemcsak a vörös ördögök szurkolóinak szívét melengette meg, valósággal felrobbantotta az internetet. Az érdeklődés rendkívüli, nem is véletlen, hiszen

Ronaldo a labdarúgás világának korszakos alakja, akinek népszerűségéről elég csak annyit elárulni, hogy közel kétszer annyi követője van az Instagramon (335 millió), mint az összes angol előosztályú klubnak együttvéve (184 millió).

Ronaldo pályán nyújtott teljesítményén túl régi-új csapata, a Manchester United kétségtelenül profitálhat korunk egyik legjelentősebb futballszemélyiségének népszerűségéből, hiába döntöget azonban rekordokat a mezeladásokból befolyó bevétel, nem ez lesz az igazán mérvadó, ugyanis azért főleg az Adidas dörzsölheti majd a tenyerét.

„A díjról már megállapodott a sportszergyártó és a klub” – mondta a BBC-nek Dan Plumley, a Sheffield Hallam Egyetem sportpénzügyi vezető oktatója arra a szerződésre utalva, melyet a Manchester United és az Adidas 2014-ben kötött, és amely szerint a német márka tíz éven át, évi 75 millió fontot (30,32 milliárd forint) utal át az angol csapat bankszámlájára. „Tehát a mezeladásokból befolyt összeg túlnyomó része a sportszergyártóé” – tette hozzá a szakértő.

Az addigi legnagyobb sportszergyártó és klub között köttetett ügylet (azóta a Real Madrid és a Barcelona is kedvezőbb feltételekkel egyezett meg az Adidasszal és a Nike-val, illetve a Liverpool is kötött egy azonos összegről szóló szerződést a New Balance-szal) pontos részletei titkosak, így azt nem tudni, hogy a United milyen részesedést kap egy-egy eladott mez után, de Plumley szerint „nagyon valószínűtlen, hogy ez valaha is 10 százalék felett lenne”.

A szakember úgy véli, hogy egy száz fontos mez eladása esetén a klub 5 fontos részesedést kap. Tehát a tévhiteket a racionalitás hullámain meglovagolva, egy kisebb számítás elvégzése után elmondható, hogy – minden további kitétel teljesülése esetén – a teljes, 19,8 millió fontos vételár visszaszerzéséhez Manchester Unitednek közel négymillió Ronaldo felirattal ellátott mezt kellene értékesítenie, kizárólag hivatalos csatornákon, 400 millió font (161,72 milliárd forint) értékben.

Ez önmagában véve nem is tűnik annyira hihetetlennek, főleg hogy az első 12 órában a hírek szerint 32,5 millió fontért adtak el Ronaldo-mezeket. Ha azonban ugyanezt a számítást kivetítjük a világ legdrágábban megvásárolt futballistájára, a Paris Saint-Germain 196 millió fontos (79,47 milliárd forint), 2017 augusztusi igazolására, Neymarra, akkor már egészen elképesztő számok jönnek ki.

Ahhoz, hogy a francia klub csupán a brazil cselgép nevével ellátott, hivatalos mezekből „jöjjön ki nullára”, 39,2 milliót kellene eladnia 3,92 milliárd font (1 billió 589 milliárd forint) értékben.

Abban az esetben viszont, ha a klub tényleg mindent centet viszont akar látni abból, amit a brazil támadóra költ, akkor Neymar – bónuszok nélküli – bruttó 40,7 millió fontos (16,5 milliárd forint) éves fizetésével számolva a párizsi együttesnek további 8 140 000 mezt kell értékesítenie évente, 814 millió font (330,04 milliárd forint) értékben.

Mivel hozza vissza az árát ténylegesen egy játékos?

Ezek után joggal vetődik fel a kérdés, hogy egy neves játékos mivel tud „törleszteni” a vételárán. A hirado.hu ezzel kapcsolatban Dénes Ferenc sportközgazdászt kérdezte.

„Nehéz lenne kettéválasztani a hozzáadott értéket a pályán és a pályán kívül, mert ezek a dolgok összefüggnek. Ha Cristiano Ronaldo jól játszik, annak megvannak a maga gazdasági következményei. Például, ha a Manchester United megnyeri a bajnokságot, abból az elemzők számára jól számszerűsíthetően kimutatható, hogy milyen szinten, milyen százalékban járult hozzá ehhez” – mondta a sportközgazdász.

Hozzátette: a játékos klubhoz hozzáadott értéke tulajdonképp ebben testesül meg. A pályán van, és aktívan a csapathoz köthető.

Klubérték, részvények

Egyre gyakoribb, hogy egy nagy futballklub tőzsdére bocsátja részvényeit, amelyeket így bárki megvásárolhat, ezzel tulajdonrészt nyerve a csapatnál. Így tettek például a vörös ördögök mellett a Juventus, a Borussia Dortmund, az Ajax és az AS Roma vezetői is.

A részvényárakat rengeteg tényező befolyásolja: a klub és a játékoskeret értéke, az új igazolások, a csapat teljesítménye, valamint az elhódított trófeák száma is ezek közé tartozik.

Cristiano Ronaldo esetében a jól kimutatható „törlesztőrészletről” illúziója alig pár napig élt a tőzsdén. A támadó átigazolásának hivatalos bejelentését követő napon a CNN számolt be róla, hogy a Manchester United részvényeinek értéke 8 százalékkal emelkedett az amerikai piacon, négy nappal később, augusztus 31-én azonban normalizálódott, és visszatért a transzfer előtti 17,3 dolláros (5066 forint) értékre.

A Manchester United részvényárfolyama a New York-i tőzsdén (NYSE) az elmúlt hat hétben. Ronaldo átigazolása augusztus 27-én vált hivatalossá (Fotó: Google)

A klub és részvényeinek értékénél teljes mértékben számszerűsíthető a változás. Egy labdarúgó – csapattársaival együtt – könnyen emelheti csapata ázsióját, ha jól teljesít.

Durván leegyszerűsítve: ha például Ronaldóval a Manchester United – amely utoljára a 2016/17-es szezonban hódított el trófeát – megnyeri a Bajnokok Ligáját és/vagy az angol bajnokságot, amire a portugál érkezésével az elemzők 12 helyett most már 20 százalékos esélyt látnak, akkor amellett, hogy emelkedik a klub és a részvények értéke, a játékoskeret is jóval többet ér majd. Ez pedig az esetleges eladásoknál, illetve a szponzori együttműködések megkötésénél is pozitív hatással lesz a manchesteri együttesre.

Elköteleződés, közösségi média

Maradva Ronaldónál, az ő esetében a visszatérésnek plusz hozadéka is lehet. „Annak az United-szurkoló generációnak, amely a 2000-es évek elején, közepén kezdett kötődni a klubhoz, Ronaldo a legnagyobb játékos. Most, hogy a visszatérésével újra feléled ez az érzés a fanatikusokban, önmagában egy nagyon erős klubragaszkodást tud hozni, ami »forintosítható« és számszerűsíthető abban, hogy figyelnek rá, kattintanak, nézik a meccset, vásárolnak” – fogalmazott Dénes Ferenc.

A sportközgazdász kiemelte azonban, hogy az utóbbi években komoly változás történt, és a mérkőzésen kívül a csapat- és játékosimázs egyre jobban elválik egymástól, így az már nagyon ritka, hogy egy labdarúgó a pályán kívül népszerűsíti együttesét.

„Jelentős változás az elmúlt években, hogy a pályán kívül, a valódi sztárjátékos már csak önmagát építi és nem a klubot” – hangsúlyozta.

Ami azonban elvitathatatlan, hogy egy játékossal együtt a követőinek jelentős része is megérkezik az új csapathoz. Cristiano Ronaldo korábbi klubja, a Juventus, a jelentések szerint 6 millió követővel lett gazdagabb a közösségi média oldalain, amikor a portugál klasszis 2018-ban odaigazolt. Most, a 2021-es transzfer bejelentését követő 12 órában a Manchester United követői bázisa csak az Instagramon 2,5 millióval (5,53 százalékkal) növekedett.

Újabb friss példával élve,

amikor a futballkorszak másik legkiemelkedőbb alakja, a hatszoros aranylabdás Lionel Messi idén a Paris Saint-Germainhez igazolt, 24 órán belül a francia klub 3,4 millió (8,46 százalékkal több) követőre tett szert az Instagramon.

A közösségi média térnyerésével ezek a számok nem alábecsülendők. Manapság a kiemelt partnerek és szponzorok a klub értékén, népszerűségén és kulcsjátékosain túl az elérést is a legfontosabb tényezők között tartják számon. Ezáltal egy jelentős növekedés, amit egy új sztárigazolás hozhat, komolyan javíthatja a csapatok alkupozícióját a tárgyalások során.

„Bevételi oldalon a követők számát kétféleképpen lehet érvényesíteni: közvetlenül, illetve közvetve. Közvetlenül a klub a saját reklámozóinak tudja azt mondani, hogy jóval nagyobb az elérése, mint amennyit korábban a szerződésben vállalt. A közvetetten a klubhoz való ragaszkodás növelése és annak kihasználása érvényesíthető, ami megtestesülhet például termékelhelyezéssel a csapat újdonsült sztárjáról készült képeken, hiszen minden négyzetcentiméter jól be van árazva. Innentől kezdve azon múlik, hogy melyik cégnek, mennyit ér meg, hogy bizonyos formában a tárgyak, termékek, brandek megjelenjenek a csapat képein” – mondta Dénes Ferenc.

