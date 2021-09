Szabó László: Ez a magyar parasport aranycsapata

„Nem veszélytelen dolog egy sportvezetőnek egy világverseny, ráadásul egy ilyen multi világverseny előtt számokat mondani. Van annak kockázata, mert szembe kell nézni ezekkel a számokkal utána, de én vállaltam ezt a kockázatot, mert bíztam a sportolókban, és tudtam, hogy mi van bennük. Három számot mondtam, azt, hogy 15 plusz éremnek kell lennie, tehát legalább 15 éremnek, és tizenhat érmünk lett. Azt mondtam, hogy három-öt aranyéremnek kell lennie, hét lett, és azt mondtam, hogy legalább hat sportágban kell érmet szerezni, pontosan hatban szereztünk. Úgyhogy bátran és büszkeséggel nézek szembe ezekkel a számokkal” – kezdte összegzését a magyar szempontból utolsó versenyszám, Ekler Luca 400 méteres döntője után.

Külön kiemelte, hogy mindenki nyugodt lelkiismerettel mehet haza.

Azt mondtam a versenyzőknek a paralimpia előtt többször, itt Tokióban is, az a lényeg, hogy amikor a végén hazamegyünk, és egymás szemébe nézünk, amikor elbúcsúzunk a repülőtéren, mindannyian azt lássuk a másik szemében, hogy mindent megtettünk. És ez most százból százas. Itt minden versenyző minden versenyszámában mindent kihozott magából, ami benne volt. Ezt köszönöm nekik a leginkább. Azt, hogy olyan tisztességesen és odaadóan csinálták végig, ahogy ezt kértük tőlük, és ahogy maguktól is elvárták. Ez a legszebb ebben a történetben.