Öten száguldottak célba egy szemvillanás alatt – 50 éve történt az F1 legszorosabb befutója

A Milánó mellett található monzai pályán akkoriban 5750 métert tett ki egy kör, és a pálya mindössze hat kanyarból állt. Az ezeket összekötő egyenesekben a Forma–1-es autók – különösen a V12-es motorral felszerelt BRM-ek, Matrák és Ferrarik – elképesztő, közel 300 km/órás sebességgel igyekeztek minél gyorsabban átjutni. Az Olasz Nagydíjon tehát egyetlen szabály volt érvényes:

Monzában különösen nagy szerep jutott az úgynevezett vontatásnak is: ha egy versenyző behúzódott az előtte haladó autók szélárnyékába, azzal csökkent a saját légellenállása, ezáltal nagyobb sebességet tudott elérni az egyenesekben. A szélárnyékből kitörve pedig sokkal könnyebben lehetett előzni, mint egyébként.

Tizenkét henger a király!

Monzában 1971-ben Chris Amon futotta a legjobb edzésidőt a V12-es Matrával, mellé a Ferrari reménysége, Jacky Ickx állhatott fel a rajtrács első sorába. A start után a Ferrari másik pilótája, Clay Regazzoni ragadta magához a kezdeményezést, majd a svéd driftkirály, Ronnie Peterson vette át a vezetést 23 körre. Rövid ideig a szezon legjobb autóját, a Tyrrell-Fordot kormányzó világbajnoki éllovas, Jackie Stewart és francia csapattársa, François Cevert diktálta a tempót, de később technikai hibák miatt visszaestek.

Amon úgy vonult vissza a Forma–1-ből, hogy 96 futamából egyet sem tudott megnyerni – nem azért, mert lassú lett volna, hanem, mert iszonyúan peches volt.

Az új-zélandinak állt a győzelem az 1971-es Olasz GP-n is, de a bevezetőben már említett módon véletlenül letépte a sisakrostélyát, amikor meg akarta törölni, és a versenyzői kezeslábasának ujja beleakadt. Ekkor egy öt pilótából álló, egymást húzó-vontató boly – Peter Gethin (BRM), Peterson (March), Cevert (Tyrrell), valamint Mike Hailwood és Howden Ganley – került az élre, akik a szélárnyékot kihasználva körönként többször is pozíciót cseréltek.

Öt villámlás egy szempillantás alatt

Az 55 körös üldözőverseny utolsó körének végén az utolsó kanyarból,

