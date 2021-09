A korábbi hátrányt enyhe mezőnyfölénnyé alakította a magyar válogatott – kövesse a vb-csoportmeccset élőben!

Megosztás Tweet



A magyar labdarúgó-válogatott kulcsfontosságú mérkőzést játszik Albániában. Az első félidőben mindkét csapatnak adódott egy-egy nagy helyzet, de gólt még nem láttunk. Összességében kiegyensúlyozott a játék képe, amit tükröz az 50-50 százalékos labdabirtoklási arány is. Marco Rossi csapatának kulcsfontosságú lenne a győzelem a továbbjutáshoz.

64. perc: Botkát buktatja Abrashi a térfelünkön.

60. perc: Továbbra is az albánok a kezdeményezők, a magyar csapat támadásaiban kevés elképzelés van.

57. perc: A magyar támadás a tizenhatosnál Kleinheisler értelmezhetetlenül rossz passzával ér véget.

55. perc: A háttérben felsejlik a magyar szurkolók biztatása.

53. perc: Újabb albán szöglet. Az akció végén Trashi fölé lőtt tíz méterről. A második félidőben is aktívabban kezdenek a hazaiak, többet van náluk a labda, amit mutat a két újabb próbálkozás.

50. perc. Szép kényszerítő után Balaj az ötösről az oldalhálót találja el. Óriási helyzet, de megúsztuk. Dibusz jól jött ki, de nem rajta múlt, hogy nem kerültünk hátrányba.

48.perc: Doka szlalomozott a jobboldalon, de nem jut messze. Viszont szép támadás volt és ez is mutatja, hogy nem dőlhetünk hátra, nagyon kemény félidő vár Rossi csapatára.

47. perc. Passzolgatunk az albán térfélen, egészen addig, amíg Nagy Ádám el nem adja a labdát.

MÁSODIK FÉLIDŐ. A második félidő kényszercserével kezdődik. Gulácsit Dibusz váltja. A Lipcse hálóőre a 26. percben sérült meg. Nagy baj nincs, de inkább nem vállalta a folytatást. Az albánok kezdhetik a második játékrészt.

Az első negyedórában az albánok akarata érvényesült, enyhe mezőnyfölényben játszottak a hazaiak. A félidő második fele azonban inkább a magyarok fölényét hozta és több szép támadást is vezettünk a hajrában. A labdabirtoklási arány teljesen megegyezett, 50-50 százalék. A mérkőzés legnagyobb ziccere az albánokhoz köthető. Az albánok ötször próbálkoztak, de csak egyszer találták el a kaput, nekünk három helyzetünk volt abból két kaput eltalált lövés.

+2 perc a ráadás. Magyar támadásokkal ér véget a félidő.

45. perc: Újabb magyar lehetőség. Szoboszlai a szabadrúgást nem lövi kapura, hanem lopja a távolságot, és mintegy 30 méterről kapura bombázza. A lapos, pattogó labda meglepi Berishát. A kipattanó labdát viszont nem tudja Kleinheisler megszelídíteni.

43. perc: Magyar szöglet. Szoboszlai beadását hárítják a hazaiak. A mérkőzés képe alapján kevés gólos mérkőzésre számíthatunk. Az albánok csapat erejét mutatja, hogy angolos is csak kétgólos különbséggel nyert.

40. perc: Orbánt csúnyán letalpalja Balaj, de nem jár a sárga.

36. perc: Albán támadás a mi térfelünkön. Már legalább egy perce nem ért magyar játékos a labdához egészen addig, amíg Sallai nem tisztáz.

33. perc: Fellégezhettünk. Bajrami szögletét Djimsiti megcsúsztatta, majd Kumbulla az üres kapu torkából fölé lőtt. Kis híján történelmet írtak az albánok. Ugyanis eddig még egyetlen gólt sem szerzetek a magyar válogatott ellen. Most viszont egy paraszthajszál választotta el őket.

31. perc. Sallai lendületesen tört előre és Gazdagot szöktette, de az átvétel után kicsit kibillentette őt Kumbulla. Gyors és veszélyes ellentámadás, az eddigi legnagyobb magyar helyzet. Ez lehet a kulcs a szilárd albán védőfel ellen.

A harmincadik perchez közeledtével a labdabirtoklás 50-50 százalék. A játék kiegyenlített lett, de egyik csapat sem tudja a másikra ráerőltetni a játékát.

29. perc.A mi harmadunknál szereznek labdát a hazaiak. Bajrami 22 méterről a bal felső sarok fölé bombáz.

26.perc: Orbántól elveszik a labdát egy becsúszó szerelés után, amely egyben szöktetés is volt. Balaj lépett volna ki a tizenegyespontnál, de Gulácsi jó ütemben jön ki és hárít. Mindkét játékos a földön maradt. Ápolás miatt áll a játék. Visszanézték, hogy nem történt-e szabálytalanság.

20.perc: Szoboszlai betekert labdáját Gazdag tovább csúsztatta, Orbán fordulásból lőtt, de nem találta el a kaput. Ahogy várható volt, a kezdeti óvatosság után a magyar csapat is bátrabban játszik, a mérkőzés kiegyensúlyozottabb lett.

19.perc: Kleinheisler remekül lépett meg Szalai passzából, de Berisha lábbal hárított.

Az első negyedóra enyhe albán fölényt hozott, a hazaiak többet birtokolják a labdát, 56-44 százalékban.

15. perc: Uzumi tört előre, majd 13 méterről fölé bombázott.

12. perc: Orbán ismét becsúszással szerel a bal szélen előretörő Bajramit. Jöhet a harmadik szöglet. Ismajili fölé fejel. Az első helyzetecske.

8. perc: Balaj 12-ről ballal Orbánba lő. Újabb albán támadás és szöglet. Figyelni kell az eladott labdákra, mert az albánok gyorsan a kapunk elé érnek. Az albánok magasan védekeznek és labdavesztés után letámadnak, nyomást gyakorolva védőinkre.

5. perc: Az első albán szöglet. Gazdag jól szereli az alapvonalnál előretörő Bajramit. A szögletet Trashi lőtte be, de a védelem hárított.

Az első percekben még tapogatózó játék folyik, sok hibával. Érződik, hogy nagy a tét, és egyik csapat sem akar az elején kockáztatni.

1. perc: A magyar válogatott kezdheti a találkozót. Rossi négy helyen változtatott a kezdő csapaton. Nagy Ádám mellett Lang Ádám, Botka Endre és Gazdag Dániel is kezd.

Magyar fölényt mutat a mérleg

A magyar válogatott utoljára 2014 júniusában találkozott Albániával Budapesten. Hét éve Priskin tizenegyesével 1-0-ra nyert a magyar válogatott. Idegenben egy tét meccset játszottunk a házigazdával. 2009 márciusában Torghelle góljával 1-0-ra győzött a válogatott. Az összmérleg sima magyar fölényt mutat: Hat mérkőzésből öt győzelem és egy döntetlen. Albánia még gólt sem szerzett a magyar válogatott ellen.

Megvannak a kezdőcsapatok

Klasszikus befejező csatár nélkül áll fel a magyar labdarúgó-válogatott az albánok otthonában sorra kerülő világbajnoki selejtezőn.

Marco Rossi szövetségi kapitány a pozitív koronavírus-tesztje miatt hiányzó csapatkapitány, Szalai Ádám hiányában úgy döntött, a középpályát erősíti inkább, így a támadó feladatok Szoboszlai Dominikra és Sallai Rolandra hárulnak.

Az elbasani összecsapás – amelyet a holland Danny Desmond vezet majd – 18 órakor kezdődik.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Gulácsi Péter – Botka Endre, Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila, Fiola Attila – Nagy Ádám, Kleinheisler László, Gazdag Dániel – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland.

A sípszó előtt

Molnár Mátyás, az M4Sport riportere a mérkőzés helyszínéről tudósított:

Hasonló erősségű a két csapat

Az Európa-bajnoki döntős angolok elleni csütörtöki mérkőzésen, a Puskás Arénában részleges bokaszalag-szakadást szenvedett Varga Kevin, ezért a koronavírusos Loic Negora, valamint a sérült Lovrencsics Gergő mellett a török Kasimpasa futballistájára sem számíthat Marco Rossi.

A mértékadónak tartott Transfermarkt.com portál becslése szerint a két válogatott keretének értéke nagyjából megegyezik, az albánt 103,95 millió euróra, a magyart 102,5 millió euróra taksálják.

A részletekről bővebben itt olvashat.

Szalai Ádám új koronavírustesztje negatív, mégis játszhat Andorra ellen?

Az MLSZ friss, szombat esti tájékoztatása szerint Szalai Ádámnak, a magyar válogatott csapatkapitányának szombaton elvégzett második koronavírus-tesztje negatív lett.

Mivel az előző, pozitív eredmény a meccs előtti hivatalos vizsgálaton született, ezért a vasárnapi, albánok elleni mérkőzésen biztosan nem lép pályára.

A részletekről bővebben itt olvashat.

Rossi: Győzni kell, hogy maradjon esélyünk a továbbjutásra

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kiegyenlített mérkőzésre számít az albánok elleni vasárnapi idegenbeli világbajnoki selejtezőn.

“Győzni akarunk, hogy maradjon esélyünk a továbbjutásra” – mondta Nikolics Nemanja, a válogatott csatára.

Az albánok kapitánya, Edoardo Reja is bízik benne, hogy együttese javítani fog, hiszen a csütörtöki játéknapon szerinte “igazságtalan” végeredmény született, amikor is csapata 4-1-re kikapott Lengyelországban.

A részletekről bővebben itt olvashat.

Gulácsit dicsérte albán kollégája

Egységesnek, stabilnak jellemezte a magyar válogatottat Etrit Berisha. Az albán nemzeti csapat kapusa szerint a védekezés és a helyzetkihasználás lehet a vasárnapi világbajnoki selejtező kulcsa, kollégájáról, Gulácsi Péterről pedig elismerően nyilatkozott az M4 Sportnak.

A részletekről bővebben itt olvashat.

Európai világbajnoki selejtezők, 5. forduló:

I csoport:

Albánia–Magyarország, Elbasan 18.00 óra

Anglia–Andorra, London 18.00 óra

San Marino–Lengyelország, Serravalle 20.45 óra

A tabella állása:

1. Anglia 4 4 – – 13- 1 12 pont

2. Lengyelország 4 2 1 1 11- 6 7

3. Magyarország 4 2 1 1 10- 8 7

4. Albánia 4 2 – 2 4- 6 6

5. Andorra 4 1 – 3 3- 8 3

6. San Marino 4 – – 4 0-12 0

A csoportból az első helyezett jut ki a jövő évi, katari világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért.

Az Albánia Magyarország világbajnoki selejtezőt vasárnap 18 órakor rendezik, a mérkőzést az M4 sportcsatorna és az M4sport.hu mellett a hirado.hu is élőben közvetíti.