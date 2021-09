Veretlenül fogadja az angolokat a magyar válogatott – kövesse nálunk a vb-selejtező eseményeit

Megosztás Tweet



Alig pár hónappal a labdarúgó-Eb után ismét focilázban ég Magyarország. Csütörtök este a kontinensviadal ezüstérmesével, a bivalyerős angol válogatottal csap össze Marco Rossi együttese, amely a világbajnoki selejtezők negyedik fordulójához érkezve két győzelemmel és egy döntetlennel továbbra is veretlenül áll csoportja második helyén. Kövesse nálunk élőben a mérkőzés eseményeit.

32. perc: Az Eb ezüstérmes uralja a játékot, de eddig jól zár a magyar védelem. Gulácsinak még nem kellett védenie. 30.perc: A második angol szöglet. Elöl a veszélyesen fejelő angol játékosok. Kecskést lerántották, így nekünk szabadrúgás.

29. perc: A mi térfelünkön folyik a játék, legalább egy perce nem tudunk labdához érni. Vales megrúgta a másodikat, is, Andorra kettővel megy San Marino ellen, a lengyel-albán továbbra is 1-0. 25. perc: Kleinheisler és Szoboszlai is a földön, reméljük, nincs komolyabb baj.

22. perc: Shaw-t próbálja kiugratta ki Grealish a tizenhatosunkon belül, de Gulácsi jól jött ki.

20. perc: Megkönnyebbülhetünk. A Tottenham sztárja 20-ról csavar kapura, de célt téveszt. Harry Kane első tétmeccsét játssza az Eb döntő óta. Szalai Attila tartja a tempót az angolok kapitányát.

19. perc: Sallai ugorhatott volna ki Stones hibája után, de az angol korrigált.

18. perc: Sterling maradt lent a földön, szabálytalanság nem történt, valószínűleg rosszul lépett, de már talpon.

15. perc: Egy veszélyes angol helyzet. Kane 17 méteres lövése megpattant és Fiolának kellett menteni az ötösről a berobbanó Sterling elől.

Varsóban a 13. percben Lewandowski megszerezte a vezetést a lengyeleknek Albánia ellen.

Az első negyedóra angol fölényt hoz. 75 százalékban birtokolják a labdát.

13 perc: Kane első próbálkozása a baloldalon, de les miatt nem kell izgulnunk. Szalai Attila meggyőzően szerelt.

Egyelőre mezőnyjáték folyik a pályán, inkább angol fölény mellett, az elmúlt 2-3 percben nem nagyon fértünk a labdához. Szoboszlai is mélyen védekezik. A szurkolásra nem lehet panasz, felcsendül a hajrá Magyarország!

8. perc: Az első igazán veszélyes angol támadás balról,de Bolla Bendegúz, aki ma harmadszor válogatott szépen mentett. Jöhet az első szöglet. Shaw beadását McGuire 8 méterről fölé fejelt. Érezhetően erősödik a vendég nyomás. Többet birtokolják a labdát, most a magyar csapat behúzódik.

5. perc: Megvan az első próbálkozás. A Chelsea fiatal játékosa, Mount 18-ról fölé lőtt.

A magyar csapat 3-5-2 felállásban kezdte a forduló derbijét. Nem mi vagyunk az esélyesek. A fogadási irodák a magyar győzelemre 8-as oddszt adtak, döntetlenre 4-est.

1. perc: A magyar csapat kezdheti a meccset. Kleinheislert felrúgják az angol kaputól 20 méterre, de a török bíró nem fúj. A mérkőzést a török Cakir vezeti.

Fantasztikus hangulat fogadta a játékosokat. Több mint 60 ezer ember előtt kezdheti a magyar válogatott a világbajnoki selejtező őszi felvonását az Eb ezüstérmes ellen.

A forduló derbijéről van szó, hiszen az I csoport első két helyezettje méri össze erejét. Az angolok meggyőzően kezdték a selejtezőt. Három mérkőzés, kilenc pont, kilenc rúgott gól és egy kapott.

A magyar csapat mérlege hét pont, két győzelemmel és egy döntetlennel, tíz rúgott és négy kapott góllal. Szerdán a csoportban még két meccset játszanak. Lengyelország Albániát fogadja, Andorra pedig San Marinót fogadja.

A Magyarország–Anglia mérkőzés 20:45-kor kezdődik a Puskás Arénában. A találkozót az M4Sport csatorna élőben közvetíti, de a hirado.hu-n és az M4sport.hu-n is követheti majd az összecsapást.

Megvannak a kezdőcsapatok

A magyar kezdőcsapat: Gulácsi – Kecskés, Orbán, Szalai A. – Bolla, Kleinheisler, Szoboszlai, Schäfer, Fiola – Sallai, Szalai Á. Csere: Bogdán, Dibusz, Kotka, Lang, Tamás, Cseri, Gazdag, Hahn, Nikolics, Sallói, Schön, Varga K., Varga R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Sterling, Mount, Grealish – Kane. Csere: Johnstone, Pope, Alexander-Arnold, Coady, James, Mings, Trippier, Bellingham, Henderson, Lingard, Bamford, Saka Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

Magyarországon is fél térdre ereszkedik az angol válogatott

Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya megerősítette csütörtökön, hiába fütyülik ki csapatát még az angol szurkolók is azért, hogy a Black Lives Matter mozgalom jegyében letérdelnek a mérkőzések előtt, a Magyarország elleni világbajnoki selejtezőn is így fognak tenni játékosai.

„Igen, letérdelünk, annak ellenére, hogy elképzelhető, kifütyülnek bennünket. De ha így lesz, akkor sem fogunk ujjal mutogatni a magyar szurkolókra azok után, ami a Wembley-ben történt az Olaszország elleni Eb-döntőn” – mondta az angol szövetségi kapitány a csütörtök esti Magyarország–Anglia labdarúgó világbajnoki selejtező előtti sajtótájékoztatón a St. George’s Parkban.

Nyilatkozatával Gareth Southgate a példátlan szurkolói rendbontásra utalt, amelyet a finálé alatt és után az angol szurkolók követtek el. Azt is kiemelte, hogy az együttese számára a füttyszó nem lesz új keletű, hiszen még saját szurkolói tábora is füttyszóval jutalmazta, amikor a csapata féltérdre ereszkedve mutatta ki szolidaritását a Black Lives Matter mozgalommal.

„Az esetleges füttyszó nem lesz szokatlan a játékosainknak, hiszen június 7-én, Middlesbrough-ban is kifütyülték őket, ráadásul a hazai szurkolók, az Ausztria elleni felkészülési meccs előtt. Miközben még azt sem tudjuk, mi lesz az eredménye az UEFA-vizsgálatnak, amelynek célkeresztjében az Eb-döntőn mutatott szurkolói viselkedés áll. Akár stadionbetiltás is lehet belőle. Mindig is azt mondtam, hogy ne mutogassunk másokra, amíg a saját házunk táján nincs rend. Engem abban a szellemben neveltek, hogy ha valahol vendégeskedem, legyek mindig tisztelettudó” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Southgate: Nem gondolhatjuk, hogy Anglia bármikor és bárki ellen nyerhet

A magyar–angol labdarúgó vb-selejtező előtt az M4 Sport interjút készített a vendégek szövetségi kapitányával, Gareth Southgate-tel, aki többek közt a Puskás Arénáról, a magyar játékosokról és válogatottja helyzetéről is beszélt.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Marco Rossi: A csapatom már bizonyította, tud félelem nélkül futballozni

„Sosem könnyű minden forgatókönyvre felkészülni. Mi igyekszünk a legjobb tudásunk szerint készülni és tudjuk, hogy sok nehézséggel kell majd szembenéznünk. Sokszor játszottunk már erősebb ellenfelekkel, a csapatom pedig bizonyította, hogy tud félelem nélkül futballozni. Bár tudjuk, milyen erős az ellenfél, nem szabad teret engedni a félelemnek. Nehéz mérkőzés lesz, de együtt túl tudunk lépni a nehézségeken. Ha sikerül csapatként játszanunk, akkor – csakúgy, mint gyakran az elmúlt időben – meglepetést tudunk okozni az ellenfelünknek. Így még ha az eredménnyel nem is lennék teljesen elégedett, a teljesítményünkkel teljesen az akarok lenni. Ezt várják tőlünk a szurkolók is, hogy nézzünk bátran az ellenfeleink szemébe és próbáljunk egyenrangú felekként kiállni ellenük” – fogalmazott Marco Rossi a válogatott sajtótájékoztatóján.

A szövetségi kapitány elmondta, csapata önbizalmat szerzett az utóbbi időszakban. És bár vannak hiányzók a keretben, úgy gondolja, megtalálta a megoldást a pótlásukra – hogy ez mennyire válik be, az a pályán fog kiderülni.

Marco Rossi mérkőzés előtti sajtótájékoztatójáról bővebben ide kattintva olvashat.

Southgate: Nem engedhetjük játszani a magyarokat, mert nagyon jól tudnak focizni, ha van területük

„Attól, hogy a nyáron döntőt játszottunk az Eb-n, még nem gondoljuk azt, hogy innentől kezdve csak úgy elutazunk valahova, és megnyerjük az összecsapást” – hangsúlyozta az 51. születésnapját pénteken ünneplő szakember az angol szövetség (FA) által szervezett szerdai sajtótájékoztatón.

„Fontos volt, hogy a héten elvégezzük a megfelelő munkát és felkészülést, mert ha ezt nem tennénk meg, akkor bármelyik ellenfelünkkel szemben bajba kerülhetnénk” – nyilatkozta Southgate, aki úgy fogalmazott, egy selejtezős csoportban mindig fontos, hogy a közvetlen riválisok otthonában pontot, pontokat tudjon szerezni egy csapat, mert így kedvező helyzetből várhatja a további fordulókat.

„Nem engedhetjük játszani a magyarokat, mert ha területet adunk nekik, akkor nagyon jól tudnak futballozni. A védekezésüket ugyanakkor nagyon nehéz feltörni, ezt láthattuk az Eb-n is, a franciáknak komoly gondokat okoztak, a portugáloknak pedig több mint 80 percre volt szükségük ahhoz, hogy vezetéshez jussanak. A magyar egy nagyon jól szervezett együttes, ennek tudatában kell pályára lépnünk” – mondta az angol kapitány, akit a szigetországi sajtó képviselői leginkább arról faggattak, mennyire tart attól, hogy játékosait a szurkolók esetlegesen rasszista rigmusokkal, vagy jelzőkkel sértegethetik.

A szövetségi kapitány sajtótájékoztatójáról bővebben itt olvashat.

Legendás győzelmek itt, történelmi fölény ott: magyar–angol múltidézés

A magyar–angol válogatott labdarúgó-mérkőzések története 1908 óta íródik. Azóta 22-szer játszott egymással a két ország válogatottja, ezek közül tétmeccs azonban csak öt párharc volt. A csütörtöki Magyarország–Anglia világbajnoki selejtezőre hangolódva tekintsük át a két csapat közös múltját, a kezdetektől az Aranycsapaton és a ’62-es világbajnokságon át egészen Dárdai bombagóljáig és a legutóbbi egymás elleni mérkőzésig.

A két nemzeti együttes egymás elleni mérlegéről bővebben ide kattintva olvashat.

A nap, amikor csodát tett Budapesten a magyar csapat az Eb-döntős ellen

Nem először fordul elő, hogy a magyar csapat éppen az aktuális Eb-döntőssel vívjon világbajnoki selejtezőt, hiszen majdnem napra pontosan 21 éve, 2000. szeptember 3-án a finalista Olaszországot fogadta a Népstadionban.

Az akkor Bicskei Bertalan irányította hazai gárda fantasztikus hangulatban, csaknem hatvanezer néző előtt bravúros, 2-2-es döntetlent ért el a két hónappal azelőtt még az európai kontinenstorna döntőjében szereplő olaszok ellen. A végig magas iramú, izgalmas meccs főszereplője Horváth Ferenc és Filippo Inzaghi volt, utóbbi duplájára előbbi szintén két góllal válaszolt.

Erről bővebben ide kattintva olvashat.