Nem a nemváltó műtétekre: vallásszabadságra hivatkozva perelik a Biden-adminisztrációt

Sorra veszti el a pereket a Biden-adminisztráció, melynek erőszakos, a lelkiismereti okokból tiltakozó orvosokat a nemváltó beavatkozások elvégzésére kötelező rendelkezésével szemben most 3000 egészségügyi dolgozó nyújtott be keresetet. Biden elnök egészségügyi és humánügyi minisztériuma durván túllépi hatáskörét, és ezzel veszélybe sodorja a gyermekek lelki és fizikai egészségét – véli a tiltakozók ügyét felvállaló jogi képviselő.

Azt követően, hogy Reed O'Connor, a Texas északi kerületén fekvő Wichita Falls kerületi bíróságának bírája állandó tiltó végzést adott ki a keresztény felpereseknek, hogy mentesüljenek a kormány azon kötelezettsége alól, hogy abortuszokat és nemi átalakító beavatkozásokat végezzenek, s azután, hogy egy észak-dakotai bíróság úgy döntött, hogy a kormány nem kényszerítheti a vallásos orvosokat és kórházakat arra, hogy nemi átalakulási eljárásokat hajtsanak végre lelkiismeretük és szakmai orvosi megítélésük megsértésével, most 3000 egészségügyi dolgozó perli a Biden-adminisztrációt a nemváltoztató műtétek elvégzésére kényszerítő mandátum miatt.

Mint arról a The Christian Post című washingtoni online keresztény lap is beszámolt, az amerikai gyermekorvosok kollégiuma és a Katolikus Orvosok Szövetsége, valamint a chattanoogai Jeanie Dassow nyújtotta be a keresetet a chattanoogai (Tennessee, keleti körzet) kerületi bíróságon.

Vallás? Lelkiismeret?

A bírósági ügy tárgya, hogy az amerikai egészségügyi és humán szolgáltatási minisztérium úgy értelmezi az egészségügyi ellátásról szóló törvényt, mely tiltja a nemi alapú megkülönböztetést, hogy az orvosok számára kötelezővé teszi a nemi átalakulást célzó elektív beavatkozások elvégzését.

A felperesek vitatják, hogy, mint az a kereset bevezetőjében szerepel, a szövetségi kormányzat kötelezheti az orvosokat arra, hogy nemváltó műtéteket hajtsanak végre, nemváltó gyógyszereket írjanak fel, és a biológiai valóság helyett a nemi identitásnak megfelelően beszéljenek és írjanak a betegekről, függetlenül az esetek szakmai megítélésétől vagy az orvosok lelkiismereti ellenvetéseitől.

A kereset azzal érvel, hogy az amerikai egészségügyi minisztérium által hozott, az úgynevezett „transzneműek” ügyében kiadott rendelkezés megsértette a közigazgatási eljárási törvényt, a vallásszabadságról szóló törvényt, valamint az első alkotmánymódosítás szólásszabadságról és a vallás szabad gyakorlásáról szóló záradékát.

Az ügy lényegében azt vitatja, hogy a szövetségi kormány kötelezheti-e az orvosokat arra, hogy nemi átalakító műtéteket hajtsanak végre, hormonokat vagy pubertásblokkolókat írjanak fel, és a biológiai nemük helyett a nemi identitásuk szerint beszéljenek és írjanak a betegekről, függetlenül az orvosi megítélésüktől vagy lelkiismereti ellenvetéseiktől – foglalja össze a Newsweek a fejleményeket.

„Arra kényszeríteni az orvosokat, hogy 13 éveseknek átváltozó hormonokat írjanak fel, vagy életmódot megváltoztató műtéteket végezzenek serdülőkön, törvénytelen, etikátlan és veszélyes” – mondta Ryan Bangert, az ADF jogi szervezet vezető jogtanácsosa, megjegyezve, hogy mind a törvény, mind az orvosi szakma régóta elismeri és tiszteletben tartja a fiúk és lányok közötti biológiai különbségeket és az egészségügyi ellátás során felmerülő egyedi igényeiket.

„Biden elnök egészségügyi és humánügyi minisztériuma durván túllépi hatáskörét, és ezzel veszélybe sodorja a gyermekek lelki és fizikai egészségét” – mondta Bangert.

Az Egyesült Államok-szerte a szakmai szervezetek sokaságának tiltakozását kiváltó, a nemváltó műtéteknek az orvosok általi, szakmai vagy akár vallási meggyőződés alapján történő elutasítását lehetetlenné tevő jogszabály egyike a Joe Biden hivatalba lépésekor aláírt számos rendeletnek, melyeket az elnök hatalmas mennyiségben szentesített.

