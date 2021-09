Gulyás Gergely: A Gyurcsány család a hazugságnál csak a hatalmat szereti jobban

Megosztás Tweet



„A Gyurcsány-család a hazugságnál csak a hatalmat szereti jobban” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely arra reagált, hogy Dobrev Klára interjút adott az index.hu-nak. Ebben – mint a miniszter írta – „a szemkilövető miniszterelnök neje beszél az emberi jogok fontosságáról”. Ennek kapcsán Gulyás Gergely megjegyezte, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje három éve még azt mondta: „a Jobbikkal soha, mert minden porcikám tiltakozik ellene”.

Akkori nyilatkozata szerint Dobrev Klára „a zsidózást, a cigányozást, a Gyurcsány Ferenc lelövetésével való fenyegetőzést” olyasminek tartotta, amely miatt a Jobbikkal szóba sem lehet állni – jelezte a miniszter, hozzátéve: mostanra a „változás hitelességében” nincs oka kételkedni.

Ezzel együtt Gulyás Gergely azt írta: „legyünk megértőek Dobrev Klárával. Ha ezekben a kérdésekben a feketére nem mondaná, hogy fehér, ha az emberi jogok helyett a szemkilövetésről, a Jobbik magasztalása helyett - pártja korábbi álláspontját követve - a nácikkal kötött szövetségükről beszélne, miniszterelnöki álmai még gyorsabban szertefoszlanának” – fejtette ki.

Azonban - Gulyás Gergely szerint - „a Gyurcsány-házaspár számára a hazugság akkor is örömteli, ha nincsenek sarokba szorítva”. Ezt Dobrev Klára azon állítása is bizonyítja, amely szerint „most azt látjuk, hogy Orbán egy személyben dönt arról, hogy (...) milyen vakcinával oltassuk be magunkat” - fűzte hozzá a miniszter.

Leszögezte: Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol mindenki szabadon választhat hat különböző vakcina közül. „

A világon nincs egyetlen kormány és miniszterelnök sem, aki ilyen széles körben biztosítja a döntés szabadságát az oltóanyag önkéntes kiválasztásában” – tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint csak egy kérdés hiányzott a Dobrev-interjú végéről: „Kedves férjével együtt miért lelik örömüket a hazudozásban?”