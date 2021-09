Elég volt két villanás: Cristiano Ronaldo most már egyedül válogatottsági gólrekorder

Megosztás Tweet



Az írek elleni, szerdán Algarve-ban lejátszott világbajnoki selejtezőn szerzett duplájával a portugál Cristiano Ronaldo immár egyedül áll a válogatott góllövő örökrangsorának élén, megelőzve az irániak legendás labdarúgóját, Ali Daeit.

Az ötszörös aranylabdás klasszis az Írország elleni világbajnoki selejtező mérkőzés hajrájában szerzett két fejesgóljával 110., illetve 111. alkalommal volt eredményes nemzeti színekben, ezzel átvette a vezetést az iráni Ali Daeitől, akivel holtversenyben a legtöbb válogatottbeli gólt jegyezte a szerdai mérkőzés előtt a világon.

A jelenleg 52 éves perzsa legenda 1993 és 2006 között 149 válogatott mérkőzésen 109 gólt szerzett. Az örökrangsorban a negyedik Puskás Ferenc, a legelőkelőbb helyen álló magyar, aki 85 válogatott fellépésén 84 alkalommal talált a kapuba.

Ronaldo az Instagram oldalán posztolt a mérkőzés után:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés

„Minden eddigi rekord közül, amelyet felállítottam – és szerencsére megadatott néhány –, ez az egyik legkedvesebb nekem. Mindig különleges alkalom, amikor a hazámat képviselve gólt szerzek, emellett nagy hatással voltak rám azok a világversenyek, melyeken gyermekként a bálványaimat figyelhettem. De a legfontosabb, hogy ez a 111 gól 111 varázslatos pillanatot jelent a portugál embereknek” — írta.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos Twitter-oldalán tett közzé egy gólösszeállítást Ronaldo legemlékezetesebb találataiból:

ℹ️ International top scorers: ⚽️🇵🇹1⃣1⃣1⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️🇮🇷1⃣0⃣9⃣ Ali Daei ⚽️🇲🇾8⃣9⃣ Mokhtar Dahar

⚽️🇭🇺8⃣4⃣ Ferenc Puskás#WCQ — European Qualifiers (@EURO2020) September 1, 2021

Ronaldo az írek ellen egy másik csúcsot is beállított, hiszen a szerdai pályára lépésével immáron 180-szoros válogatott lett, ezzel utolérte a spanyol csúcstartó Sergio Ramost, így jelenleg ők ketten holtversenyben vallhatják magukat a legtöbbszörös nemzeti válogatottnak Európában. Ha szombaton Debrecenben, a Katar elleni meccsen is szerepel CR, akkor meg is előzi egykori madridi csapattársát.