Hétszázan hetvenezer ellen – 500 évvel ezelőtt foglalta el a török Nándorfehérvárat

A politikai szerencsétlenkedés katonailag megnyerhető helyzeteket már számtalan alkalommal változtatott rettenetes vereségekké. Hogy csak a jelen kor nagy szuperhatalmára gondoljunk, ilyen volt Vietnám, s ilyen volt most Afganisztán. Sajnos ilyen esetek a magyar történelemben is előfordultak. Félezer évvel ezelőtt ezen a napon esett el Nándorfehérvár, az ország kulcsa – olvasható Máthé Áron történész legújabb írásában, a Huszárvágás blog oldalán.

1483-ban Mátyás király és Bajezid szultán békét – valójában fegyverszünetet – kötött egymással. A meghatározott időre szóló szerződéseket általában még a lejárat előtt megújították. A több évtizedre nyúló fegyverszünet a Magyar Királyság és a Török Birodalom között azonban nem jelentett valódi békét: a határ mentén a csetepaték folyamatosan zajlottak, s török bégek állandóan igyekeztek kisebb-nagyobb darabokat a magyar védelmi rendszerből kiharapni. Ne felejtsük el, hogy a török hűbéres „lovagok”, a szpáhik hírt-nevet és további vagyont úgy tudtak szerezni, ha a hűbérbirtokukra kiszabott létszámon túl további fegyvereseket állítottak ki. Ennek költségét az ellenséges terület kirablásából fedezték. S akkor még nem is beszéltünk a hadivállalkozó akindzsi-klánok pusztító tevékenységéről… Így a magyar Délvidék és Szlavónia állandóan pusztult. Hiába győztek egyszer, kétszer, háromszor a magyar végváriak a lesvetésekben, portyákon, párviadalokon, várvédelemben, negyedszer, ötödször és sokadszor is jött a török, és a valószínűségszámítás szerint előbb-utóbb övék lett a diadal. Néha nagyobb magyar ellentámadások tették helyre az egyensúlyt (ezeket még az öreg Kinizsi kezdte el, egészen Ó-Szerbia belsejébe hatolva), de ezek egyre ritkábbak lettek – olvasható Máthé Áron legújabb blogbejegyzésében a Huszárvágás oldalon.

Nándorfehérvár ostroma egy kortárs német kiadványban (Clemens Jäger: Ehrenspiegel des Hauses Österreich. Buch VII. Augsburg 1559) (Fotó: Huszárvágás blog)

1515-ben a nagy ambíciókat dédelgető Szapolyai János a nándorfehérvári őrség egy részével az ellenséges Zsarnó vára alá ment, hogy onnan a törököket kifüstölje. A belgrádi ágyúpark nagy részét is magával vitte. Azonban a szendrői bég és talán a boszniai Báli, a kegyetlen akindzsi-vezér is rajta ütött a magyarokon, és az egész tábort és az ágyúkat is hatalmába kerítette. Az ágyúkat még öt év múlva sem sikerült pótolni…

Ekkortájt érkeztek meg Szelim szultán követei Budára, akik a fegyverszünet meghosszabbítását sürgették, mivel a szultán ekkoriban Egyiptom meghódításával volt elfoglalva. Ulászló királyunk a császárhoz és a pápához intézett kérdést, hogy mitévő legyen. A pápa 1516 január 27-én beérkezett válasza így hangzott: „Én nem mondom, hogy Te most a török követek ajánlatát egyenesen elutasítsd, hanem tartsd őket jó szóval és igyekezzél halogatás által időt nyerni.” A német császár, aki éppen Velencével háborúzott, óva intette Ulászlót a törökök elleni bármiféle vállalkozástól. A tárgyalások közepette meghalt Ulászló, de a fegyverszünetet a törökkel meghosszabbította a magyar udvar.

A következő években tovább romlott a magyar végvárrendszer helyzete, a csatározások immár állandó jelleget öltöttek. 1520-ban azután ismét török követek érkeztek Budára, hogy a fegyverszünetet újfent meghosszabbítsák. Ekkor már Szulejmán ült a török trónon, akiről az a hír járta Európában, hogy tapasztalatlan ifjonc. Ráadásul a magyar udvarban olyan véleményklíma alakult ki, hogy tulajdonképpen tökmindegy, hogy béke van vagy háború, mert a törökök így is-úgy is nyomulnak, s a háború esetleg felkelti Európa lelkiismeretét és legalábbis pénzügyi segélyt adnak Nyugatról. Így a török követeket hónapokig áltatták, tartóztatták. Ezalatt a német császárral és a pápával hónapokig ment a huzavona. Szulejmán azonban nem volt az a tedd ide-tedd oda ifjonc, akinek hitték. Ráunt a hosszúra nyúló vacakolásra, és megindította a hadjáratot Magyarország ellen.

A török vezérkar több haditervet is készített. Ezekben felmerült az is, hogy egyenesen Buda ellen vonulnak, de Szabács és Nándorfehérvár bevételével is számoltak. A törökökben még élénken élt az 1456-os kudarcuk, s ezért óvakodtak attól, hogy hosszú időre leragadjanak Nándorfehérvár falai alatt. Megkerülni viszont nem akarták, féltek volna ezt az erősséget a hátukban hagyni. Szabács várát június 20-án kezdték ostromolni és július 7-én el is foglalták a szultán által személyesen vezetett seregek. Pedig Logody Simon és Torma Endre kapitányok alig 500 emberükkel vitézül védték a várat. A végső roham során az alig 100 főre fogyatkozott védősereg egy szálig elesett, de előtte még jókora veszteséget okoztak a töröknek.

(Fotó: Huszárvágás blog)

Nándorfehérvárral nem boldogult azonban a nagyvezér. A védők nemcsak a falakat tartották, de kitöréseiken ostromágyúkat szegeztek be és másfél tucat török zászlót szereztek. A Szabács mellett táborozó szultáni udvarban közben az vélemény alakult ki, hogy hagyni kell Nándorfehérvárat, s inkább egyből Buda ellen kell vonulni. Ki is ment a parancs a Nándorfehérvár alatt álló nagyvezérhez, aki meg is kezdte az előkészületeket és átkelt a Száva túlpartjára. A védők örömükben meghúzatták a harangokat. Csakhogy az okos Szulejmán egyik pasáját gyorsan még szemleútra küldte, hogy a valós helyzetet megtudja. A pasa támogatta Piri Mehmed nagyvezér elképzelését az ostrom folytatásáról, s így a védők nagy szomorúságára visszatértek a törökök és újra felvették a pozícióikat. Július 31-én maga Szulejmán is odaért, és öt nap múlva már általános rohamot rendeltek el. Több ezer török életébe került a sikertelen roham. Augusztus 8-án újabb roham következett, s a törökök megvetették a lábukat a Vizivárosban. Ezután rövidesen a felére olvadt védőseregnek a várost is fel kellett adnia és a fellegvárba húzódtak vissza. A törökök francia és olasz zsoldosok – renegátok – javaslatára újabb aknákat ástak és tüzes nyilakat lőttek a várba. A források ellentmondanak, de úgy tűnik, hogy Móré Mihály idegei nem bírták és átszökött a törökhöz. Augusztus 12-én Szulejmán megadásra szólította fel a fellegvár védőit, amit Oláh Balázs visszautasított. 16-án ismét rohamoztak a törökök, már lófarkas zászlókat tűztek a falakra, a hadnagyok közül ketten is elestek, és a vár piacáig jutottak a janicsárok. Oláh Balázs azonban kiűzte őket. Augusztus 20-án híre jött, hogy a nádor vezetésével egy erős magyar sereg kelt át a Dunán a Szerémségbe. Piri nagyvezért küldték ellene, de a nádor visszahúzódott. 25-én így ismét rohamoztak a törökök, de Oláh Balázsék megint kiűzték őket a falakon túlra. A nagy veszteségek miatt nemcsak a török sereg, de a szultán és környezete is elkedvetlenedett. Talán azok a hangok is felerősödtek, amelyek szerint egyenesen Buda ellen kellett volna vonulni. Augusztus 27-én azonban a levegőbe repült a Köles-torony, amelyet a délszlávok „Nyebojsza-toronynak”, vagyis Ne félj! toronynak hívtak. Nyomban megrohanták a törökök a várat. Oláh Balázs súlyosan megsebesült, s a védők már a Cillei-palotában és a piactér körüli házakban barikádozták el magukat, de Káldy Miklós hadnagy egy béget levágva még egyszer utoljára kiűzi a törököket.

Nagy Szulejmán (Tiziano festménye, 1530 körül) (Fotó: Huszárvágás blog)

72 sebesült magyar vitéz maradt összesen a védősereg. A lőpor már rég elfogyott, s most lassan az utolsó kenyérmorzsákat is megették a várban. Baj volt az ivóvízzel is. A szerb polgári lakosok zúgolódtak. Szulejmán végül is hitlevelet ígért az elvonulásért cserében, amit Oláh Balázs elfogadott. Augusztus 29-én a megmaradt maroknyi védő kivonult. Csábító ajánlatokat kaptak az átpártolásra is, de nem éltek vele. A török táboron kívül azonban Báli bég fegyveresei lemészárolták őket, kivéve azokat, akiket kiválogattak, hogy a szultán megszemlélje őket. A maradék szerb lakosok viszont elfogadták az ajánlatot és Konstantinápolyba vitték őket.

Mit csinált közben a magyar kormányzat?

Budán amikor híre jött, hogy megindult a szultán, „megrettentek rajta jelesben az urak, kik értötték micsoda az Fejérvárnak elvesztése.” Tisztességes sereg is gyűlt össze, de tétlenül várakozott Tolnánál és Zentánál. Pedig a szultán úgy számított, hogy a vár felmentésére indulnak. Nem is Fehérvár alatt, a szerencsétlennek tekintett csatatéren – egykori kudarcuk színhelyén – hanem a Száván már innen, valahol a Szerémségben tervezték a döntő összecsapást. A törökök tudtak arról, hogy Magyarország mellől sikerült elpártolásra bírni az amúgy sem tolongó európai hatalmakat, s azt is észlelték, hogy nincs erő a végvidéken. De arra nem gondoltak, hogy a vezetetlenség ilyen fokára süllyedt volna az ország. A magyar sereg végül a szultán távozása után egy rejtélyes járvány miatt feloszlott. Novemberben még egy országgyűlésen nagy elhatározások és reform-tervek születtek, de ez hamvába holt kísérlet volt.

Idő pedig lett volna. A 700 védő 66 napig állt ellen a - nem túlzás! - százszoros túlerőnek. Ezt a rekordot egyetlen magyar végvár sem tudta megismételni a következő két évszázadban. A politikai vezetés hiányával, a kapkodással, a hányaveti módon folyó kormányzás-pótlék „eredményeivel” szemben hiába volt a végváriak hősi helytállása.

