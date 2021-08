Politikai korrektség: igen az All Blacksre, nem az All Whitesra?

Megváltoztathatják az új-zélandi férfi labdarúgó-válogatott All Whites (teljesen fehérek) becenevét, mert azt többen is túl rasszistának tartják. Érdekesség, hogy a férfi rögbicsapat elnevezése All Blacks (teljesen feketék), ám ez nem ütötte ki a biztosítékot az imént említett futballcsapatot rasszistának bélyegzőknél.