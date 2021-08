Merkel megy, a kvótaterv marad

A brüsszeli bizottság elnöke szerint Európa „erkölcsi kötelessége” az afgán menekültek befogadása. A német Zöldek kancellárjelöltje csak Németországba ötvenezer afgánt fogadna be és bevándorlási minisztériumot hozna létre. Irakban és a közép-afrikai Máliban is most csődöl be a demokráciaexport, így onnan is tízezrek kelnének útra – olvasható Kiszelly Zoltán politológus legújabb írásában, a Mozgástér blogon.