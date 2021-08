Vissza Tokióba: a paralimpia eseményei a közmédia csatornáin

A XVI. nyári paralimpiai játékokat eredetileg tavaly augusztus 25. és szeptember 6. között tartották volna, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel későbbre halasztották. Először fordult elő, hogy a nyári játékokat – a paralimpiát és az olimpiát egyaránt – új időpontra kellett ütemezni. A tokiói paralimpián összesen 540 versenyszámban 22 sportág legjobbjai, közel 4400 parasportoló méri össze tudását.

Az öt évvel ezelőtti, riói paralimpiához hasonlóan a magyar paralimpikonok szerepléséről, a legfontosabb eseményekről az M4 Sport tudósít majd, valamint az M1 és a Kossuth Rádió is feldolgozza a történéseket különböző hírműsoraiban.

