Vákuum-buli

A neoliberális főáram illetékesei az afgán menekültek globális osztatú befogadásáról tárgyalnak. Az ENSZ-et is bevonva, nyilván fölöttébb felelősen számolgatják, kinek, hol és hány embert kellene befogadnia.

Oké. A tálibok üldözöttjei tényleg nem irányított migránsok, nem az üzemszerű embercsempészet „tárgyai”, ők pontosan azok, aminek látszanak: politikai menekülők. Kénytelenek az életükért szaladni, mert az USA demokrácia-exportnak becézett birodalmi stratégiája, s minapi hihetetlenül hevenyészett, Joe Biden-es kivonulása Afganisztánból, a rettegett Talibánt hozta vissza a nyakukra – olvasható Galló Béla legújabb blogbejegyzésében a Mozgástér blog oldalon.

A birodalmi politika nemzetközi mintázata úgy fest, ha valahol a demokrácia nevében elbaltáznak valamit, annak következményeit a világ „maradéka” állja. S ha valaki szóvá teszi ezt, abból rögtön „lator”, fasiszta, de minimum szuverenista reakciós lesz, mint ahogyan ez most is várható. Ellenkezőjére úriember legalábbis nem fogadna.

A birodalmi akciózás lehangoló mérleget mutat. Ahová exportálták a demokráciát, ott nemhogy jobbá vált volna a helyzet, ellenkezőleg, tartósan rosszabb lett. S ebben korántsem a demokrácia a hibás, hanem az exportőrök magabiztos hozzá nem értése, lokális tudatlanságuk mértéke. Az amerikaiak nem olvastak Talleyrand- ot mindig mindenütt megpróbáltak a szuronyok hegyén kényelmesen ülni.

Ha meg akarod utáltatni a demokráciát, kérd meg Amerikát, hogy exportálja.

Kábé ez a lényeg.

Azt, hogy Afganisztánt is elbaltázták, maga az USA dominálta NATO főtitkára, Jens Stoltenberg ismerte be:„...jelentős befektetéseink ellenére az afgán rendszer nagyon gyorsan összeomlott, ebből tanulnunk kell, le kell vonnunk a következtetéseket.”

Nagyon le kellene.

Milos Zeman, Csehország világos fejű (egykor pedig szocialista…) elnöke a maga részéről le is vonja. Az USA elveszítette a világ vezetőjének presztízsét, NATO-ja csődöt mondott, a cseheknek nem a NATO-ba, saját védelmi eszközeikbe kellene beruháznia, mert „beteljesültek mindazok a prognózisok, amelyekről korábban nyilvánosan beszéltem”, utalt saját kritikai kijelentéseire Zeman.

Képzeljük el, mit gondolhatnak erről a tálibok geopolitikailag sokkal közvetlenebbül érintett szomszédai, vagy a tágabb térség esélyleső játékosai.

A tálib zűr dominóhatása, tovagyűrűzése kiszámítható, következményei viszont aligha.

Erősödő (bár a pillanatnyi politikai érdekeknek alárendelt) vallási villongások a siíta Iránnal, feszültség a szunnita Törökországgal, nem utolsó sorban az odatóduló afgán menekültek miatt. A törökök ezek után már nem csupán az ármaximalizálás céljából riogathatnak a menekültáradattal, kivételes nyomás alá kerülhetnek maguk is, amit mindenképp Európa felé akarnak továbbítani – és evvel máris itthon, uniós határainknál vagyunk.

S ahonnét az USA kivonul, Kína ott rögvest megjelenik, s persze az afgán ügyekben igencsak sokat tapasztalt oroszokat se lehet a vákuum-buliból kihagyni. Mert az lesz hamarosan, világraszóló, nagy geopolitikai vákuum-buli.

A tálibok talán tesznek majd egy két engedékenyebb, taktikai sasszét a világ felé. Talán, de csak azért, hogy időt nyerjenek. Radikális fundamentalisták, nem bújhatnak ki a bőrükből, de hülyének azért korántsem hülyék. Be kell rendezkedniük, s be is fognak rendezkedni, tanultak az Iszlám Állam kudarcaiból.

A régiót s az egész világot a nemzetközi politika réme, a terror kiszámíthatatlansága fenyegeti.

Oszama bin Laden elégedetten dörzsölgetheti csontkezeit.

No de, Biden elnök valahogy ezt is megoldja majd.

A címlapfotó illusztráció.