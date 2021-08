Már menyasszonyként nyert bronzérmet öttusában Kovács Sarolta

Márciusban egy sérülés, majd egy trombózis tette kérdésessé olimpiai részvételét, pár hónappal később viszont bronzérmet nyert Tokióban Kovács Sarolta. Az öttusázóval az év eleji nehézségek után pozitív dolgok is történtek. Erről is árult el részleteket a NYÁR 21-ben a sportoló, sőt kiderült az is, melyik az a hatodik tusa, amelyre nem volt felkészülve.