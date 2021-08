Régi magyar üdülőhelyek: Herkulesfürdő

Megosztás Tweet



Az Architextúra blog új sorozatában a régi magyar fürdőhelyeket, nyaraló-és telelőhelyeket mutatja be. Elsőként az egyik legismertebbet és minden bizonnyal legmostohább történelműt, a Dél-Erdélyben található Herkulesfürdőt.

Herkulesfürdő gyógyforrásait, mint neve is mutatja, már a rómaiak is ismerték, viszont azt követő évszázadokban, egészen 1773-ig feledésbe merültek. Ekkor fedezte fel újra egy bécsi orvos a gyógyhatását, és kezdődött el a fellendülés. A közeli Al-Dunán át már jóval a vasútépítés előtt jól megközelíthető volt a Cserna-patak völgye, itt épültek fel egymás mellé, mint a hagymahéjak, az egyes korok épületei: a visszafogott reformkori negyed, majd a nagyvilági, Abbáziát és az osztrák fürdőhelyeket idéző fürdőkomplexum, végül a szocialista Románia betonmonstrumai.

Ezt követte a legújabb idők „újgazdag” korszaka, számos új panzió, szálloda létesült, míg a korábbi korok épületei látszólag érthetetlen módon üresen pusztulnak

– írja Szende András építész az Architextúra blogon.

A reformkori negyed (ami valójában csak egy tér) alatt húzódik a századforduló környéki fénykorban kiépült fürdőtelep. Ennek központja az egykori Szapáry-fürdő, amit a Csernán át húzódó vashídon át lehet csak megközelíteni. A hatalmas komplexum üresen áll, 2019 telén temesvári építészek által vezetett csoport legalább elvégezte a legsürgetőbb állagmegóvási munkálatokat: befoltozták a tetőt, leszerelték és biztonságba helyezték a leomlással fenyegető épületdíszeket, és ami a legfontosabb: gondoskodnak az épület őrzéséről.

A „boldog békeidők” fürdővárosainak jellegzetes elemei a hosszú, szinte végeláthatatlan oszlopokkal fedett sétányok, a kolonádok. Ezek közül talán a leghíresebbek Csehországban találhatók, még a híres ostya is ezekről kapta a nevét. Természetesen a történelmi Magyarország fürdőibe is jutott pár kilométernyi „kolonáda”, így Herkulesfürdőn is láthatunk ilyeneket. Funkciójuk csupán az volt, hogy a vendégek akár ivókúra közben, akár két fürdőzés, vagy fürdőzés és vacsora között (vagy vacsora után) fedett helyen korzózzanak és éljenek társadalmi életet. A különbség már csupán annyi, hogy míg Csehországban ezek az sétányok igazi turistalátványosságok, addig Herkulesfürdőn üresek, illetve részben életveszélyesek.

A herkulesfürdői Rezső-udvar szálloda régen és ma. (Forrás: Architextúra blog)

A képek által keltett látszattal ellentétben Herkulesfürdő nem üres, hanem – mondhatni – átalakult és áthelyeződött.

A Monarchia-kori fürdőtelep és a vasútállomás között épült fel a „román kori” új negyed. Itt már a harmincas években felépültek a román nemzeti stílusú, majd a szocializmus időszakában a modern szállodák.

Előbbire példa a képen is látható Hotel Cerna, ami kissé keleties, bizáncias román nemzeti stílusban, az úgynevezett Brancoveanu-stílusban épült.

A hatvanas-hetvenes évektől épült ki az új fürdőnegyed. Modernista szállodáinak nevei a római (vagyis dákoromán) örökségre utalnak: Diana, Roman, Minerva, Dacia, Cesare hotel. A maga nemében még érdekesnek és helyenként szellemes megoldásúnak mondható negyedet természetesen ma már nem a „letisztult” modernista formák, hanem a gombamód kinőtt vásári bódé és légkábel-rengeteg jellemzi inkább.

Herkulesfürdőt ma korántsem lehet nagyvilági, vagy akár polgári fürdőként jellemezni. A város mintegy bemutatóhelye az országot megbénító összes furcsaságnak, korrupciónak és logikátlanságnak: a törvények szerint adómentességben részesül, aki műemlék épületet tulajdonol, azonban azt nem használhatja idegenforgalmi és egyéb profitszerző célokra, így az érdeklődő külföldi befektetők rögtön odébbálltak. A város legtöbb régi épülete a rendszerváltás után egy érdekkör kezébe került, akik szinte követhetetlen módon használták a tulajdonukat állítólag befolyásszerzésre és zsarolásra (ami az épületek értékét és állapotát nézve legalábbis furcsa).

Mivel a városban gyakorlatilag így nincs fürdő, így a Szapáry-fürdővel szemben fekvő egykori Ferenc-fürdő élelmes lakói a fenti képen is látható „magánfürdőt” létesítettek, ahol a folyó felett átvezető csövön át érkező gyógyvízzel feltöltött „gerilla-medencéket” élvezhetik a városba látogatók – állítólag szinte fillérekért, így minden bizonnyal Herkulesfürdő Európa legolcsóbb fürdővárosa.