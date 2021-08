Ronald Koeman: Messi már a múlt

„Tekintettel arra, hogy Messi mennyit tett a klubért, a távozása fájdalmas minden Barcelona-szurkoló számára, de a jelenben kell élnünk, és nem a múltban. Az emberek sokat beszélnek róla, de ez a képességei és a hatékonysága miatt normális” – mondta Koeman a szombati sajtótájékoztatón.

„Izgatott vagyok az új szezon előtt, és remélem, hogy a szurkolóink is lelkesek. Messi többé nem lesz velünk, de még mindig nagyon erős a csapatunk. Nem kereshetünk kifogásokat, játszani kell és nyerni” – magyarázta a holland tréner.

Az argentin csatár 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése. A klubnak és a játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, hogy aláírják az új megállapodást, ám ez „pénzügyi és strukturális akadályok", vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg.

Az új megállapodását öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna, de így sem felelt volna meg a La Liga fizetési maximumokra vonatkozó rendelkezéseinek.

Still hard to understand that you will not play for @FCBarcelona anymore. Thanks for everything you have done for our club Leo. I really enjoyed the full season we worked together. I am impressed with your work ethic and desire to win. pic.twitter.com/iRCUpsdoZK

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021