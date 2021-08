Még életében a Hírességek Csarnokába kerül a halálos beteg újságíró

Különleges ünnepséget szervezett Robin Miller autósport-szakíró és blogger számára az amerikai IndyCar-sorozat: előrehozott ünnepségen iktatták be az Autósport Hírességek Csarnokába.

Az NBC Sports televízió és a legolvasottabb amerikai autósport-szakportál, a RACER által szervezett beavatási ünnepségre a Michigan állambeli Pontiacban került sor, helyi idő szerint péntek este.

Miller előrehaladott rákbetegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen, így teljesítményét az autó- és motorsport világából érkezett több száz kollégája, illetve barátja előtt ismerték el hétvégén a legendás indianapolisi versenypályán megrendezendő Big Machine Grand Prix, az IndyCar-bajnokság idei 12. futama előtt. Az eseményen megjelent a korábbi versenyző, jelenleg csapattulajdonos Roger Penske (84) is, aki tavaly megvásárolta az Indianapolisi 500 mérföldes viadalnak helyet adó pálya üzemeltetési jogait.

