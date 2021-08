Fél életét leélte a szovjet futballkapus, mire átvehette Eb-ezüstérmének másolatát

Mint a 64 éves Daszajev elmondta, a lakásában járt tolvajok más értékekkel együtt akkor szabadították meg a medáljától, amikor még spanyolországi légiósként 1988 és 1991 között a Sevilla kapuját védte.

A Szpartak Moszkvával kétszeres bajnok, az 1980-as olimpián bronzérmes Daszajev a szovjet válogatottal a 33 évvel ezelőtti németországi Eb-n egészen a döntőig menetelt, ahol 2-0-ra alulmaradtak a holland együttessel szemben.

💯 days, 💯 players | Rinat Dasaev

Considered the second best Russian goalkeeper ever behind Lev Yashin, he appeared at three FIFA World Cups in a row with the Soviet Union, at Spain 1982, Mexico 1986 and Italy 1990. pic.twitter.com/ddfG9SHuDE

