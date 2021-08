Vastapssal köszöntötték a magyar birkózó hősöket

Megosztás Tweet



Nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték szerdán a tokiói olimpia magyar birkózó hőseit, köztük az aranyérmes Lőrincz Tamást és az ezüstérmes Lőrincz Viktort.

A Birkózó Fieszta 2021 elnevezésű, a magyar szövetség (MBSZ) által szervezett, a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA) megtartott rendezvényen Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja kiemelte, hogy a magyar birkózó delegáció tagjainak hatvan százaléka tért haza pontszerzőként Japánból.

„Kitettetek magatokért” – gratulált a volt köztársasági elnök, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tokióban nagyszerű sikereket elért Lőrincz testvérek eddig életük több mint a felét a birkózószőnyegen töltötték. Schmitt hozzátette: a birkózás, mint az olimpiák egyik legősibb sportága egyre modernebbé és egyre érthetőbbé vált és a bíráskodás is egyre tisztességesebb lett.

Végül arról beszélt, hogy nem szabad megfeledkezni a sikereket elért versenyzőket felkészítő szakemberekről és nevelőedzőiről sem.

Németh Szilárd, az MBSZ elnöke beszédében azt hangsúlyozta: a magyar birkózósportban tapasztalt „összekapaszkodás" és együttműködés volt a titka annak, hogy éppen a szövetség jubileumi 100. évében született meg a sportág 20. olimpiai aranyérme.

„Ha mindenki összefog, rendkívül sikeresek tudunk lenni. Be tudjuk bizonyítani, hogy a magyar sport a magyar kultúrának az egyik legfontosabb és legsikeresebb része, és annak egyik ékköve a magyar birkózósport”– jelentette ki Németh Szilárd, majd köszönetet mondott a magyar kormánynak is azért, hogy nemzeti ügyként, stratégiai ágazatként kezeli a sportot.

Orbán Győző, a Budapesti Honvéd birkózó-szakosztályának elnöke kiemelte: Lőrincz Tamás és Viktor csodát tettek azzal, hogy egyéni sportágban, ugyanazon az olimpián, testvérpárként álltak fel a dobogóra.

„Sok apró dolognak kellett ehhez összeállnia, amihez mindenki hozzátette a magáét” – állapította meg.

Hegedűs Csaba, München olimpiai bajnoka, a szövetség korábbi elnöke szerint Lőrinczék, valamint Szőke Alex tokiói világra szóló eredményeire egyszerűen nem lehet szavakat találni.

Ezt követően egymás után szólították a színpadra a Tokióban járt magyar birkózó-delegáció tagjait, kezdve a bíró Pán Szabolcstól Bacsa Péteren, az MBSZ alelnökékén át a kötöttfogásúak szövetségi edzőjéig, Sike Andrásig. Ezután következtek a versenyzők, elsőként Sastin Marianna, a legnagyobb üdvrivalgás természetesen a Lőrincz testvérek színpadra lépését kísérte.

Hosszú percekig zúgott a vastaps, több százan - köztük jó néhány birkózópalánta - felállva ünnepelték az aranyérmes Tamást és az ezüstérmes Viktort, akiknek a legemlékezetesebb tokiói pillanatait a képernyőn újra átélhették a jelenlévők.

Lőrincz Tamás elmondta, hogy testvére, Viktor milyen erőt adott neki a folytatásra a rosszul sikerült riói olimpia után, utóbbi pedig arról beszélt, hogy most már úgy érzi, megnyert egy ezüstérmet, nem pedig elvesztett egy olimpiai döntőt. Álomszerűnek nevezték, hogy egymás nyakában láthatják az olimpiai érmeket.

A közeljövőről annyit árultak el, hogy az elkövetkezendő hetekben igyekeznek minden meghívásnak eleget tenni, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a birkózást, majd augusztus 22-étől egy héten át csak a horgászattal fognak foglalkozni.

Az esemény csúcspontjaként Lőrincz Tamás fényképe is bekerült az sportág magyar olimpiai bajnokainak arcképcsarnokába és birtokba vehette a nevét viselő páholyszéket is, amihez a korábbi olimpiai bajnokok, köztük Varga János, a Nemzet Sportolója, Repka Attila és Farkas Péter is személyesen gratulált.