Sportolóink felejthetetlen nyarat varázsoltak nekünk – Fantasztikusan szerepeltek a magyarok a foci-Eb-n és az olimpián

A foci-Eb-n a magyar válogatott, a tokiói ötkarikás játékokon pedig olimpikonjaink varázsoltak nekünk felejthetetlen nyarat. A magyar válogatott örömteli meglepetést okozott nekünk – bár a portugálok ellen kikaptunk, a magyar csapat állta a sarat, hiszen a hazaiak egészen a 84. percig nem kaptak gólt. Úgyszintén hősiesen küzdöttek a magyarok a francia és a német válogatott ellen, az eredmény mindkétszer döntetlen volt. Olimpikonjaink is bearanyozták a nyarunkat, hiszen a magyar küldöttség végül húsz éremmel tért haza Tokióból, erre pedig 25 éve nem volt példa.



Vereséget szenvedtünk az Európa-bajnok portugáloktól, döntetlent játszott a válogatottunk a német és a francia válogatott ellen; felejthetetlen hangulat volt a Hősök terén, a Puskás Arénában, és emelt fővel búcsúztunk a kontinensviadaltól Münchenben. Ilyen volt a magyar válogatott szereplése a részben budapesti rendezésű, 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon, amit sose feledünk.

Kitartás, erő és bravúros megoldások – a magyar válogatott meglepte a világot a 2021-ben megrendezett, tizenhatodik labdarúgó-Eb-n, melyre mindig emlékezni fogunk, ugyanis a magyar csapat a labdarúgó-Európa-bajnokság egyik nagy meglepetése volt.

„Magyarország tartja a lépést a világbajnokkal: ezt nem gondoltuk volna” – írta német sportlap a Kicker. Kiemelték, Magyarország nem is kerülhetett volna nehezebb csoportba, hiszen Portugáliával (2016-ban Európa-bajnok), Franciaországgal (2018-ban világbajnok) és Németországgal (2014-ben világbajnok) kellett megküzdeniük a csoportmérkőzéseken. Hozzátették, a magyar válogatott teljesítménye a 2020-as Eb-n minden tiszteletet megérdemel, hiszen a franciák ellen hosszú 1-0-s vezetés után 1-1-es döntetlent értek el, illetve, Németország ellen is sokáig 1-0-ra vezetett a csapat, majd 2-2-re végződött a mérkőzés. A közösségi oldalakon még a külföldi fociszurkolók is mémeket gyártottak a magyarok teljesítménye után.

A legszebb pillanatok között pedig ott van Fiola gólja a franciák ellen, Szalai Ádám és a 22 éves Schäfer András fejesgólja a németek hálójába és természetesen az együtt elénekelt Himnusz, melyet minden szurkoló büszkén énekelt.

A magyar válogatott tagjai, miután 1-1-es döntetlent játszottak Franciaország ellen az Európa-bajnokságon a Puskás Arénában 2021. június 19-én (MTI/EPA/POOL/Illyés Tibor).

Míg más országban korlátozásokkal kellett számolniuk a szurkolóknak, hazánkban – a beadott oltások számának köszönhetően – teljes kapacitással üzemelhetett a Puskás Ferenc Stadion. A Puskás Aránéban ugyanis több mint 67 ezer szurkoló lehetett jelen, szemben a Münchenben megrendezett mérkőzéssel, ahol csupán 14 500 néző szurkolhatott a lelátókon.

Szerte az országban pedig hivatalos, illetve félhivatalos szurkolói zónák nyíltak, és a teraszokon is szabadon lehetett nézni az Eb-t.

Míg a magyar focidrukkerek rendbontás nélkül végig tudták szurkolni a mérkőzéseket, az angol szurkolók az Eb-döntő előtt lerohanták a Wembley Stadiont, annak ellenére, hogy a londoni rendőrség korábban arra kérte a szurkolókat, hogy akinek nincs érvényes belépője, ne utazzon az arénához. Azonban négy órával a finálé előtt több tízezer ember gyűlt össze, akik palackokat és füstbombákat dobáltak, az utca pedig szemétben és alkoholban „úszott”.

25 éve nem szereztek ennyi érmet a magyar olimpikonok



A tokiói Olimpiai Stadionban rendezett vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, ezzel véget ért a XXXII. nyári olimpia a japán fővárosban. Az utolsó versenynapon férfi vízilabdázóink legyőzték a spanyolokat a bronzmeccsen, így ők is éremmel zárták a nyári játékokat.

A magyar sportolók összesen húsz érmet szereztek, köztük hat aranyat, hét ezüstöt és hét bronzot, az éremtáblán pedig a 15. helyen végeztünk.

Az 1996-os, atlantai olimpia óta ez volt a legsikeresebb ötkarikás játék a magyarok számára.

Lőrincz Tamás, a férfi kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos kategóriájának olimpiai bajnoka, Kárász Anna, Bodonyi Dóra, Kozák Danuta és Csipes Tamara, a női kajaknégyesek 500 méteres versenyének olimpiai bajnokai, Kopasz Bálint, a kajak egyesek 1000 méteres versenyének olimpiai bajnoka, Milák Kristóf, a 200 méteres pillangóúszás olimpiai bajnoka, a 100 méteres pillangóúszás ezüstérmese, Szilágyi Áron, a férfi kardozók egyéni versenyének olimpiai bajnoka, Tótka Sándor, a férfi kajak egyesek 200 méteres versenyének olimpiai bajnoka és Rasovszky Kristóf, a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyének ezüstérmese (b-j) a tokiói olimpiáról hazatérő magyar csapat ünnepélyes fogadásán a BOK Csarnokban 2021. augusztus 9-én (MTI/Máthé Zoltán).

Az eredetileg 2020 nyarára tervezett játékokat az ötkarikás mozgalom történetében rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt, egy évvel el kellett halasztani. A japán fővárosban terjedő fertőzés miatt az a döntés született, hogy a versenyeket nézők nélkül, üres lelátók előtt rendezik meg. Zárt kapus játékokra még soha nem volt példa

A világjárvány közepette rendezett olimpia szigorú karanténszabályok és ellenőrzés mellett zajlott.

A sportolókat és a kísérőket az elutazásuk előtti három napon belül kétszer is tesztelték, Japánba érkezésükkor pedig újabb ellenőrzés várt rájuk, és a versenyek alatt is rendszeresek voltak a tesztelések. A szervezők adatai szerint július 1-től vasárnapig összesen 613 500 koronavírustesztet végeztek el az olimpiához kapcsolódóan, és 436 pozitív esetre bukkantak.

Az olimpiai helyszínekre való belépéskor mindenki testhőmérsékletét ellenőrizték, s a maszk viselése is kötelező volt.

A résztvevőknek mindvégig egyfajta „buborékban” kellett maradniuk az olimpiai falu, a verseny- és tréninghelyszínek között, csak kijelölt járművekkel közlekedhettek, és csak engedélyezett helyeken étkezhettek.

Továbbá a versenyzők nem keveredhettek egymással, akinek véget ért a versenye, annak azonnal haza kellett utaznia.

A nyitóünnepségre is szigorú biztonsági előírások vonatkoznak: itt is kötelező volt a maszkviselés, a stadionban pedig csak ezer VIP-vendég lehetett jelen. Az eredményhirdetésnél a testi kontaktusok számának csökkentése érdekében tilos volt a kézfogás és az ölelkezés, az érmeket sportdiplomaták helyett maguk a versenyzők akasztották a nyakukba.

Tokió második alkalommal rendezett olimpiát, ezt megelőzően 1964-ben adott otthont a játékoknak. Valójában az idei már a harmadik olimpia lehetne a japán fővárosban, amely megkapta az 1940-es olimpia rendezési jogát is, de ettől 1938-ban a kínai–japán háború és a nemzetközi nyomás miatt visszalépett.

Aranyérmeseink:

Szilágyi Áron – férfi kard

Milák Kristóf – 200 méter pillangó

Lőrincz Tamás – kötöttfogású birkózás 77 kg

Kopasz Bálint – férfi K–1 1000 méter

Tótka Sándor – kajak egyes 200 méter

Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra – kajak négyes 500 méter

Ezüstérmeseink:

Siklósi Gergely – férfi párbajtőr

Milák Kristóf – 100 méter pillangó

Berecz Zsombor – finn dingi hajóosztály

Varga Ádám – férfi K–1 1000 méter

Lőrincz Viktor – kötöttfogású birkózás 87 kg

Rasovszky Kristóf – nyíltvízi úszás, 10 km

Csipes Tamara – kajak egyes 500 méter

Bronzérmeseink:

Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron – férfi kardcsapat

Tóth Krisztián – 90 kg cselgáncs

Kozák Danuta és Bodonyi Dóra – női K–2 500 méter

Kovács Sarolta – öttusa

Hárspataki Gábor – karate, 75 kg

Női vízilabda-válogatott

Férfi vízilabda-válogatott

Címlapfotó: MTI