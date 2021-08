Már a pedofilokkal szemben is érzékenyítenének azok a nemzetközi műsorszolgáltatók, amelyek oldalairól filmeket lehet letölteni. Az egyik, Magyarországon is elérhető produkció főszereplője például egy pedofil férfi vívódásait mutatja be. Közben egy amerikai portál arra hívta fel a figyelmet, hogy számtalan, kifejezetten gyerekeknek szóló LMBTQ-könyv érhető el a piacon. Magyarországon néhány hónap múlva népszavazás lesz arról, hogy a szülőkön kívül más is beleszólhat-e a a gyerekek szexuális nevelésébe – hangzott el az M1 Híradójában.