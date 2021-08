Versenyfutás az idővel Messiért: még nem adta fel a Barcelona!

Az FC Barcelona vezérigazgatója, Ferran Reverter kedden hajnalban telefonon felhívta a játékos édesapját és ügynökét, Jorge Messit, hogy újabb ajánlatot tegyen. A klub hivatalos tévécsatornája, a Betevé ma reggel arról számolt be, hogy a Barcelona megpróbálja az egyik argentin nevelőegyesületének kölcsönadni a világsztárt, ahonnan azután „visszabérlik” Messit játékosként.

A spanyol AS sportnapilap angol nyelvű internetes kiadása arra figyelmeztet, hogy a Barcelona legújabb ajánlata „versenyfutás az idővel”, hiszen „minden jel Párizs felé mutat”. Az AS szerint ugyanis Messinek ma déli 12 óráig alá kell írnia szerződését a PSG-vel. „Emiatt kevéssé bízunk abban, hogy ez az utolsó pillanatban tett ajánlat bejönne, de a jelenlegi Barcelona-vezetést ismerve semmilyen lehetőséget sem szabad kizárni” – teszi hozzá a sportlap szerzője.

#PSG are expected to sign #Messi this week and #RealMadrid feel it may open a possibility regarding #Mbappe . https://t.co/lbveJlnb2j

Fabrizio Romano, az Sky Sport Italia átigazolásokra specializálódott futballszakírója kedden reggel azt írta a Twitteren, hogy továbbra is

Leo Messi. Negotiations ongoing with Paris Saint-Germain to reach the agreement, some details/clauses still to be sorted. PSG are pushing as they want to complete Messi deal as soon as possible. 🔴🇦🇷 #Messi

There’s currently no confirmation from all parties about Barça new bid. pic.twitter.com/YFagUVntJA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021