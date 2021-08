Nem Senna, nem Piquet, hanem egy olasz nyerte az első Magyar Nagydíjat - VIDEÓ

Az első autós Magyar Grand Prix (nagydíj) mellett cikkünk másik apropóját az adja, hogy ezen a napon, augusztus 11-én hunyt el 1953-ban Tazio Nuvolari, a két világháború közötti korszak egyik legsikeresebb és legnépszerűbb autóversenyzője.

Nuvolari 1920-ban, 27 évesen kezdett el motorkerékpárral versenyezni, és 1925-ben megnyerte a 350 köbcentis Európa-bajnokságot. A mantovai 1930-ban váltott négykerekű masinákra: az Alfa Romeo gyári autójával Európa-bajnoki címet szerzett 1932-ben, majd Enzo Ferrari nemrégiben alapított istállójánál, a Scuderia Ferrarinál versenyzett, továbbra is Alfa Romeo autókkal. A rivális Maseratinál tett rövid kitérő után 1935-ben visszatért a Scuderia Ferrarihoz, és abban az évben aratta pályafutása talán legnagyobb sikerét: állhatatosságának és kivételes vezetői tudásának köszönhetően legyőzte a hitleri német autóipar teljes támogatását élvező Auto Union és Mercedes-Benz versenyautókat a Nürburgringen!

