Messi megérkezett Párizsba – így fogadták a szurkolók, Neymar is üzent neki

Kedden derült ki, hogy lezárult az átigazolási huzavona és a katalánoktól végül a francia bajnokhoz igazol a hatszoros aranylabdás Lionel Messi.

Az argentin sztár feleségével Antonellával és három gyerekével egy magánrepülőn érkezett a párizsi fővárosba, ahol újságírók és szurkolók hada fogadta őket.

A közösségi médiában megjelent videó szerint Messi egy Párizs feliratú pólóban üdvözölte a repülőtéren gyülekező szurkolókat.

Messi vasárnap könnyeivel küszködve vett búcsút anyaklubjától, ahol több mint 21 évet töltött. Spanyolországi pályafutása alatt 778 mérkőzésen 672 gólt szerzet.

Messi várhatóan szerdán, hivatalos sajtótájékoztatón írja alá új szerződését. Sajtóértesülések szerint az argentin klasszis mindenben megegyezett a francia klubbal, és már csak az orvosi vizsgálat vár rá, mielőtt aláírják a kettő plusz egy évre szóló megállapodást, amely idényenként 40 millió eurós fizetést biztosít a futballistának.

A Daily Mail információi szerint a Barcelona meg sem próbálta lebeszélni Messit, hogy csökkentse fizetési igényét, hiszen még nélküle is átlépték volna a spanyol liga által megszabott bérplafont.

A PSG egy videoklipet tett közzé, amelyben hat aranylabda látható az Eiffel-torony előtt. Vélhetően este kivilágítják Párizs ikonikus szimbólumát.

Neymar has just announced Leo Messi signing on his Instagram account: “Back together”. 🇦🇷🇧🇷 #Messi

...and Ney has been key to sign his big friend Messi. Calling him, texting him and announcing to his team-mates last weekend that Leo was coming. Now it’s done and completed. 🇫🇷 pic.twitter.com/hGquyN4ihe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021