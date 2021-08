Messi átment az orvosi teszten és hivatalosan is a PSG játékosa

A francia csapat egy közösségi oldalára feltöltött videójából derült ki hivatalosan, amit már eddig is tudtunk: Lionel Messi a játékosuk lett.

Az argentin előtte sikeresen átesett az orvosi vizsgálaton.

A 34 éves argentin kedden délután megérkezett Barcelonából Párizsba, ahol több ezer szurkoló várta a repülőtéren. Utazását több mint 100 ezer ember követte nyomon a Flightradar oldalán – írta a brit Sun napilap.

A PSG szerdán 11 órára sajtótájékoztatót szervezett, ekkor fog először a francia csapat játékosaként nyilatkozni a hatszoros aranylabdás. Messi kettő plusz egy évre szerződik a PSG-hez, idényenként 40 millió eurós fizetést biztosít a futballistának.

A közösségi médiában kiszivárgott egy kép, amelyen Lionel Messi a Parc des Princes-ben a 30-as mezszámot tartja kezében. Ez alátámasztja a Get French Football News értesülését, amely szerint az argentin a tízes után ismét a 30-as mezben játszik majd, amelyet utoljára 2004 októberében viselt, amikor debütált a profik között.

| NEW: A leaked image has surfaced on social media of Messi holding a PSG shirt with his new number... pic.twitter.com/6DXIOV5Oem

Korábbi bejelentésekkel ellentétben nem kedd este, hanem szerda este világítják ki Párizs szimbolikus látványosságát, az Eiffel-tornyot.

Tomorrow the Eiffel Tower could be illuminated with the colors of Argentina on the day of the presentation of Lionel Messi as a new player of PSG .

✍️@ESPNArgentina #PSG🔴🔵🐐 pic.twitter.com/2GmkcY1ZlW

— PSG Chief (@psg_chief) August 10, 2021