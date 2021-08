Kötelező lesz „szivárványos” igazgatósági tagokat választani a tőzsdei cégeknél

Elfogadta a New York-i értéktőzsde javaslatát az amerikai tőzsdefelügyelet, amelynek célja a sokszínűség fokozása a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatótanácsi tagjainak sorában. Ha azonban a tőzsdei cég bejegyzése szerint külföldi, akkor két nő is kiválthatja a fekete, a latin és az LMBTQ-párti igazgatósági tagokat – számolt be a CNN üzleti weboldala.