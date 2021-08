„Az állam elvette, a nemzet visszakapta” – megnyitották a felújított nádasdladányi kastélyt

Megosztás Tweet



A frissen felújított nádasdladányi kastély nem csupán a nemzet és egy család múltját és történelmét mutatja be, hanem építészeti ízlést, igényességet is közvetít a látogatóknak.

A Nádasdyak szigetországi eredetére emlékeztető angol stílusú kastély (Fotó: Szende András saját felvétele)

A legtöbb magyar kastélyban a látogatás (Fertőd, Keszthely és Gödöllő kivételével) a legutóbbi időkig szinte mindenütt egyforma tematikát követett: egy furcsa időutazás keretében meg lehetett nézni a különféle méltatlan és alkalmatlan funkciók (gyermekotthon, tsz-iroda, szociális otthon, stb.) miatti átalakításokat, az üres termeket, ahonnan a távozók szinte még a vezetékeket is kitépték, majd az egykori berendezés egyetlen fennmaradt, féltve őrzött darabját: egy kiskanalat vagy esetleg egy széket. Ezt követően sétálni lehetett az elbozótosodott parkban, ahol a különleges matuzsálemeket körbenőtte az akác, és esetleg fellelhetők voltak a kerti épületek romjai – olvasható Szende András legújabb blogbejegyzésében az Architextúra oldalán.

A kastély a 2001 évi felújítási ütem kezdetén (Fotó: Építészfórum)

A helyzet mostanra változott meg: a Nemzeti Kastélyprogram keretében most és a közeljövőben számos kastély nyílik meg olyan formában, hogy csak fényképek, vagy egy-egy meghagyott részlet emlékeztet a korábbi romlásra. Szabadkígyós, Tata, Füzérradvány, Dég és más épületek mellett a nádasdladányi is ilyen. Ezek az együttesek már „Európa szerencsésebb történelmű országaiban”, vagy akár Csehországban is megállnák a helyüket, ahol számos kastély maradt épen. A bútorok ezeken a helyeken gyakran más helyről származnak, vagy épp replikák, a termeknek még „újszaga” van, de végül is ezen épületek számára most történt meg a rendszerváltás. Ahogy az egykori építtetők leszármazottja, Nádasdy Borbála fogalmazott a megnyitón: „az állam elvette, a nemzet visszakapta”.

Az épület főhomlokzata (Fotó: Szende András)

A Nádasdy-család a magyar történelem nagy újrakezdője. A IV. Bélát a tatárok elől menekítő ősök lendülete egyre feljebb emelte a nemzetséget, így a török háborúk idejére Nyugat-Magyarország legnagyobb birtokosaként indulhatott harcba a „fekete bég”, Nádasdy Ferenc, hogy a Hunyadihoz hasonlóan a török gyerekek mumusává váljon, ugyanis a szülők a legendák szerint e két magyarral fenyegették a rosszalkodó csemetéket. A dicsőségnek az 1664-ben indult, később leleplezett Wesselényi-féle összeesküvés vetett véget, mikor a Nádasdy Ferencet (nem azonos a fekete béggel) kivégezték és összes vagyonát elkobozták. A család így szinte lépésről lépésre volt kénytelen új birtokokat szerezni, sőt, elveszett számukra a sárvári vár is, a család hatalmas rezidenciája, „zászlóshajója”. A családi birtokközpontot csak a 19. század közepén kezdték újra kiépíteni, mikor Nádasdy Lipót megvette Sárladány uradalmát. Elsőként a falu nevének megváltoztatását eszközölték ki a belügyminisztertől: Sárladány 1859 óta Nádasdladány néven ismert.

Kilátás az épület víztornyából, háttérben a Bakony (Fotó: Szende András)

A kastélyt végül Lipót fia, Ferenc építtette fel 1873 és 1876 között, Linczbauer István, a főleg az arisztokráciának dolgozó építész tervei szerint. A családi legenda szerint a Nádasdyak Angliából származnak, ezért az épület a Tudor-kori gótikát követi, ugyanakkor minden fellelhető épületszerkezeti és technikai újítást tartalmazott: az átriumot öntöttvas-üvegtető fedi, a sarokbástya (ahová mostantól a látogatók is felmehetnek) valójában víztorony, a téli használatot légfűtés segíti, a kiszolgáló épületekből föld alatti kisvasúton (!) érkezett az étel és a tiszta ruha. Látható, hogy ezek az „úri hóbortok” valójában elősegítették a legújabb építészeti és épületgépészeti innovációk magyarországi meghonosodását. Sajnos a családi rezidenciának szánt épület csak részben töltötte be funkcióját: Ferenc fiatal felesége, négy gyermeke anyja, Zichy Ilona 24 évesen meghalt egy bécsi kolerajárványban.

A kastély kétszintes átriumát fedő üvegtető (Fotó: Szende András)

Az épület használata az államosításig mondhatni a szokványos mederben folyt, majd ugyanúgy a „szokványos” magyar kastélysors következett: óvoda, községi rendőrség, vegyesbolt céljaira használták, majd a rendszerváltás után üresen állt, azért is, mert ezekre a célokra természetesen alkalmatlan volt (hiszen ki járna vásárolni egy falutól viszonylag távol eső, park közepén álló boltba?). Az épület farészeit penészgomba támadta meg, eredeti berendezési tárgyainak jórésze valószínűleg ma is a környéken lappanghat, ha nem éppen nyugati műkereskedők révén hagyta el az országot.

A nagyszalon (Fotó: Architextúra blog)

Az épületbe belépve a látogatónak furcsa érzésben lesz része: egy magyar kastélynak végre kastély-szerű belső terei vannak, a termekben bútorok, berendezési tárgyak, festmények. Ezeket egyesével „vadászták vissza” a beruházó munkatársai árveréseken, vásárokon, amit meg nem lehetett fellelni, azokat korabeli, máshonnan származó darabokkal, vagy megmaradt darabok alapján készített replikákkal pótolták.

Az ősök csarnoka (Fotó: Facebook/Nádasdladány, Nádasdy-kastély - hivatalos oldal)

Az épület földszintje egyszerre reprezentatív és marasztalóan kényelmes: nagyszalon, kisszalon, ebédlő, dolgozószoba, sőt biliárdszoba is szolgálta a lakókat és vendégeit (utóbbi helyiségben egy ping-pong asztallá alakítható biliárdasztal is látható), ehhez két igen különleges terem is csatlakozik: az egyik az ősök csarnoka, ami valóban egy angol középkori hall-t idéz, benne az ország legszebb úgynevezett ősgalériájával, vagyis a családfőket generációként ábrázoló festménysorozattal. A teremsor másik végéhez galériás könyvtárterem csatlakozik.

A rekonstruált télikert (Fotó: Szende András)

Az épület helyreállítási programja a teljes rekonstrukciót tartalmazza. Így helyreállították a nagyszalonból nyíló, a kertbe vezető télikertet is, amit még 1940-ben bontottak el épületszerkezeti problémák miatt. Ezen át lehet kijutni a parkba, ami – a felújítást igazán teljessé téve – szintén megújult.

A visszaállított kerti tó, háttérben a kastéllyal (Fotó: Szende András)

A kertben szintén sok volt a tennivaló: a kerti tó kiszáradt, medre elbozótosodott, az idős fák rossz állapotban voltak. Ráadásul a park egy részét (szerencsére az épülettől távolabbi szélét) a háború után felparcellázták, ott ma is lakóházak találhatók, noha így is jelentős méretű.

A kastély oldalszárnyának folyosója a kápolna előtt (Fotó: Szende András)

Az épületbe visszatérve a kápolna felé még látható egy rövid szakaszon, milyen is volt az kastély a felújítás előtt. Noha további belső felújítási ütemek tervezettek, egy szakaszt érdemes lenne felújítatlanul hagyni, különben majd alig lehet elképzelni, milyen állapotok voltak itt, akár pár évvel ezelőtt.

A szintén felújításra váró kápolna (Fotó: Szende András)

A kápolnát már ellátták jelképes új bútorzattal, de a színek és a bejárat rácsai még őrzik a szocializmus hangulatát: itt működött ugyanis a falu már említett vegyesboltja. Pár éve még a pult maradványai is látszódtak. A felújítás után mindenképpen érdemes fényképen bemutatni a másik használatot, mindenki okulására.

Az épület előtti díszkert a víztoronyból (Fotó: Szende András)

A kastély pár napja, augusztus 3-án nyílt meg. Az első hétvégén szép számmal voltak látogatók, sőt, sor is kialakult, ami mutatja, hogy nagy az érdeklődés, valóban van igény ezeknek az épületeknek a megismerésére. Ráadásul ezek létesítmények nem öncélúak, nem csupán egy-egy családhoz kapcsolódva az ország történelmét lehet jobban megismerni, egy ilyen kastély építészeti ízlést, igényességet is közvetít.