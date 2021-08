A „legperverzebb” érvelés – száz év után is a torzítás uralja Trianon történetét

Az I. világháborút lezáró békeszerződések iskolapéldái annak, hogy a világ sorsát eldöntő nagyhatalmak politikusai milyen keveset is tudnak a világról. A diktátumokban az emberiség történelmének legpusztítóbb világégését, a II. világháborút is sikerült kódolni, a nácizmus és a kommunizmus megerősödése mögött is felsejlik Versailles, Trianon mérhetetlen igazságtalanságát pedig valójában még azok a népek sem tudták feldolgozni, akik elvileg nyertek a szerződéssel – hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.