Ha adnának olimpiai aranyat a sportszerűtlenségre, ez a futó megkapná

Amdouni a 17. helyen végzett a 42,195 kilométeres távon – tikkasztó körülmények között– Szapporóban, alig hat perccel lemaradva a címvédő Eliud Kipchoge-től, tokiói részvételére azonban biztosan emlékezni fognak.

Középtávfutó Amdouni társaival együtt a vizes palackkal teli asztal irányába futott, azonban míg a többi futó gond nélkül felkapott egy vizet, a francia futó leborította szinte az összes palackot az asztalról, majd a végén felkapott egyet, és tovább folytatta a versenyt.

Mintha a 42 kilométeres futás nem lett volna elég fárasztó, a tikkasztó meleg tovább büntette a maratonon versenyző sportolókat. A fojtogató hőség, valamint az igen magas, 80 százalékos páratartalom mellett a 106 fős mezőnyből 30 sportoló is feladta a versenyt, így a hidratálás kiemelten fontos volt a verseny alatt.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW

— Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021