Eltörölné a nemek feltüntetéstét az anyakönyvi kivonatokon az Amerikai Orvosok Szövetsége

Megosztás Tweet



„Egy ilyen kategorizálási rendszer kockáztatja az önkifejezés és az önazonosság elfojtását” – írja az Amerikai Orvosi Szövetség (AMA).

Erősen kritizálják az Amerikai Orvosok Szövetsége (AMA) által kiadott jelentést, melyben javaslatot tettek a nemek eltörlésére az anyakönyvi kivonatokból. Állásfoglalásuk szerint a nemek feltüntetése „fenntartja azt a nézetet, hogy a nem megváltoztathatatlan”.

Az intézkedést júniusban hozta nyilvánosságra az AMA melyet a Küldöttház – a szervezet politikai döntéshozó egysége – javasolt.

A hír most újra a figyelmet kapott, ugyanis a WebMD – az emberi egészségre és jólétre vonatkozó hírek és információk online kiadója – a hétvégén tweetelt a téma kapcsán.

Az AMA LMBTQ-tanácsadó bizottsága támogatja a nem eltávolítását a születési anyakönyvi kivonat nyilvános részéről, és lehetővé teszi, hogy „csak orvosi és statisztikai használatra legyen látható”.

A bizottság ugyanis aggódik, hogy egy személy nemének megjelölése ösztönzi a „marginalizációt”.

Sex should be removed as a legal designation on the public part of birth certificates, the American Medical Association (AMA) said Monday. https://t.co/U9w38qvwtV pic.twitter.com/NeIPafpv3T — WebMD (@WebMD) July 31, 2021

„A nemek bináris változó használatával történő hozzárendelése és a születési anyakönyvi kivonat nyilvános részére való elhelyezése fenntartja azt a nézetet, hogy az megváltoztathatatlan, és nem ismeri fel a nemi identitás orvosi spektrumát” – olvasható az AMA jelentés egy részében.

„Sajnos még mindig egy olyan világban élünk, ahol sok esetben nem biztonságos, hogy valakinek a neme eltérjen a születéskor kijelölttől” – mondta Jeremy Toler, a GLMA: Health Professionals Advancing LGBTQ Equality (GLMA: Az egészségügyi szakemberek, akik előmozdítják az LGBTQ egyenlőséget) nevű szervezet delegáltja.

Sokan válaszoltak az orvosi szövetség felvetésére a Twitteren, köztük az American Enterprise Institute tudósa, Christina Sommers, aki így válaszolt: „Egy újabb megbízható intézmény vesztette el az eszét.”

Another once-trusted institution has lost its mind. https://t.co/p3wMqosnjq — Christina Sommers (@CHSommers) August 1, 2021

Az ENSZ korábbi nagykövete, Nikki Haley és Elise Stefanik is válaszolt a szövetségnek.

„Ez szó szerint a legnevetségesebb dolog, amit valaha hallottam. Véget kell vetni ennek az őrültségnek!”