Most kell még egy nagy hajrá! Kövesse nálunk, ahogy három magyar kajak-kenu egység lapátol érmekért az olimpián

Három magyar egység is bejutott a szombati kajak-kenu döntőkbe a tokiói olimpián. A döntők 4.30-kor kezdődnek.

KAJAK-KENU (Sea Forest Kajak-kenu Pálya)

A magyar férfi kajaknégyes bejutott a döntőbe 500 méteren.

A pénteki előfutam után a szombati középdöntőjét is megnyerte a magyar női kajaknégyes, ezzel bejutott a fináléba 500 méteren.

Adolf Balázs hajszállal lemaradt a nyolcas fináléról a kenu egyesek 1000 méteres versenyében.

A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros az ötödik helyen végzett 500 méteren.

DÖNTŐK

A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros az ötödik helyen végzett 500 méteren a tokiói olimpián.

A győriek többszörös világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kettősére - melyben mindketten 27 évesek - nagyon erős mezőny várt a döntőben, és bár nagyon jól lapátoltak, nem tudtak odaérni a dobogóra.

A rajtjuk jól sikerült, majd féltávnál a negyedik helyen haladtak a világbajnoki címvédő kínai Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja duó, valamint az ukránok és a németek mögött. A kínaiak sikeréhez nem férhetett kétség, ahogy az ukránok második helyéhez sem, de mögöttük részben a magyarok részvételével nagy csata alakult ki a bronzéremért, és ezt végül a kanadaiak kettőse, Laurence Vincent-Lapointe és Katie Vincent nyerte.

A 11-szeres világbajnok Laurence Vincent-Lapointe érdekes történések után induhatott el Tokióban. Korábban doppingoláson érték, de később felmentették, mert elfogadták a védekezését, mely szerint a tiltott szer volt barátjának testnedvéből került a szervezetébe. Mivel a kvalifikációs versenyeken az eljárás idején nem vehetett részt, kvótát sem tudott szerezni, de a kanadaiak - élve egy szabályok között talált kiskapuval - az egyik női kajakos indulási jogukat neki adták, így - bár a nemzetközi kajak-kenus közösség, így a magyarok is felháborodva fogadták ezt - mégis vízre szállhatott a japán fővárosban.

Balla és Takács végül a németek mögött az ötödik, pontszerző helyet szerezte meg a döntőben. A záró program előtt fél óráig özönvízszerű eső volt a pályán, majd a döntők rajtjára elállt, szélcsend alakult ki, de nagyon párássá vált a levegő.

Eredmény:

női C-2 500 m, olimpiai bajnok:

-------------------------------

Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja (Kína) 1:55.495

2. Ludmila Luzan, Anasztaszija Csetverikova (Ukrajna) 1:57.499

3. Laurence Vincent-Lapointe, Katie Vincent (Kanada) 1:59.041

...5. BALLA VIRÁG, TAKÁCS KINCSŐ (MAGYARORSZÁG) 2:00.289

4.45: FÉRFI C-1 1000 M B-DÖNTŐ (Adolf Balázs)

5.19: NŐI K-4 500 M A-DÖNTŐ (Magyarország)

5.37: FÉRFI K-4 500 M A-DÖNTŐ (Magyarország)

Középfutamok

Férfi K-4 500 m (Magyarország)



A női után a magyar férfi kajaknégyes is bejutott a döntőbe 500 méteren a tokiói olimpián.

A Nádas Bence, Béke Kornél, Csizmadia Kolos, Tótka Sándor összeállítású egységnek, amely gyakorlásképpen pénteken két pályát is ment, az előfutam után a reményfutamban is vízre szállt, csupán egy ellenfelét kellett megelőznie a középdöntőben, s ezt gond nélkül meg is tette.

Végig tartotta a lépést a szám egyik favoritjával, a spanyolokkal, valamint az ugyancsak dobogóesélyes ausztrálokkal, egy ponton még vezetett is, de aztán végül harmadikként ért célba. Az olimpia előtt átalakított egység számára két óra múlva rendezik a döntőt.

Nagy kérdés, hogy a döntős programot milyen időjárási körülmények között lehet majd lebonyolítani, ugyanis jelenleg erős szél fúj a Sea Forest kajak-kenu pályán és esik az eső.

Női K-4 500 m (Magyarország)



A pénteki előfutam után a szombati középdöntőjét is megnyerte a magyar női kajaknégyes, ezzel bejutott a fináléba 500 méteren a tokiói olimpián.

Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák Danuta sztrókolta Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású egység hasonlóan versenyzett, mint egy nappal korábbi első pályáján, az óvatos kezdés után a második 250 méteren sorra hagyta le riválisait - többek között a németeket és a fehéroroszokat - és magabiztosan érkezett elsőként a célba.

A magyarok amellett, hogy ők az aktuális világbajnokok, kétszeres címvédők ebben a számban, Kozák Londonban és Rióban is a győztes csapat tagja volt, és öt éve a csütörtökön egyesben ezüstérmes Csipes is tevékeny részese volt a sikernek.

A korábban Tokióban Kozákkal párosban bronzérmes Bodonyi, valamint Kárász most szerepel először olimpián.

Férfi C-1 1000 m (Adolf Balázs)



Adolf Balázs hajszállal lemaradt a nyolcas fináléról a kenu egyesek 1000 méteres versenyében a tokiói olimpián, így zárásként a B döntőben száll majd vízre.

A magyar versenyző középfutamában az első négy hely ért továbbjutást, s az ellenfeleket látva sejteni lehetett, hogy az Óbudai Ganz VSE-t erősítő, 21 éves Adolfnak nagyon nehéz dolga lesz. Ott volt mellette többek között a kétszeres címvédő német Sebastian Brendel - akit a pénteki előfutamban sikerült megelőznie -, a Rióban második, világbajnoki címvédő brazil Isaquias Queiroz dos Santos és a 2015-ben vb-bronzérmes moldovai Szergej Tarnovszkij is.

Az 5000 méteren két éve, Szegeden vb-második Adolf taktikusan kezdett, a táv első felében az ötödik-hatodik helyen haladt, de aztán a második ötszáz métert nagyon "megnyomta". Az utolsó méterekhez közeledve úgy tűnt, a brazil, a moldovai és a németek másik indulója, Conrad Scheibner mögött sikerül megszereznie a negyedik helyet, de aztán a mellette lapátoló kínai Cseng Peng-fej jobban rúgta be a hajóját a célba, s így 38 ezredmásodperces előnyének hála ő készülhet az éremcsatára.

Adolf mellett Brendel sem jutott az A döntőbe, csupán hetedik lett a középfutamban.

Női C-2 500 m (Balla Virág, Takács Kincső)



A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros bejutott a döntőbe 500 méteren a tokiói olimpián.

A győriek többszörös világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kettősének mindössze egy riválisát kellett megelőznie ahhoz szombaton délelőtt, az első középfutamban, hogy vízre szállhasson később a fináléban, s nem is okozott gondot számára, hogy ezt a feladatot teljesítse.

A világbajnoki címvédő kínai Hszü Si-hsziao, Szun Meng-ja duó és a kubaiak egysége mögött harmadikként értek a célba könnyed evezéssel, s így készülhetnek a fináléra.

Ez lesz az olimpia 15. napján: