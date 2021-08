Magyari Alda belopta magát a szívünkbe az olimpián, vajon szerencsét hoz a macija?

Megosztás Tweet



A bronzéremért játszhat a női vízilabda-válogatott. Akárhogy alakul, a csapat az összes mérkőzésén megtett mindent, hogy az élen végezzen. Többször láthattuk a kapus, Magyari Alda bravúros védéseit, aki mindössze 20 éves.



A magyarok szombaton – az orosz csapat ellen – a bronzéremért szállnak vízbe, akárcsak az utóbbi három olimpián, amikor a negyedik helyen végeztek.

Az M4Sport korábbi összefoglalójából kiderült, hogy a Dunaújváros húszéves játékosa, Magyari Alda a kezdetekben a mezőnyben szerepelt, majd egy kényszerű helyzet miatt állt be a kapuba, ahol megtalálta igazi posztját. Főleg, hogy a kapuból is sikerült gólt lőnie.

“Úgy voltam vele, ha lehet a kapuból gólt lőni, akkor megvan a helyem” – mesélt kapuskarrierjének első pillanatairól a válogatott legfiatalabb tagja, még most is ő viszi a sapkát és a labdát is.

Mesélt arról is, hogy fejben mindig lejátssza előzőleg az adott mérkőzést és folyamatosan szeretne bizonyítani mert nem akar "egymeccses" kapus lenni. Ettől már biztosan nem kell félnie, hisz láthattuk bravúros megoldásait. Egyébként két babonája: van egy szerencsemacija, ami jó kabala, illetve mindig be kell fonni a haját a megmérettetések előtt. Nagyon reméljük, hogy a csapatnak szerencsét hoz majd Alda macija és együtt örülhetünk a bronzéremnek.

Szombat 6.40: női bronzmérkőzés: Magyarország-Orosz olimpiai csapat

Alda igazi küzdző! A Magyarország - Hollandia meccsen csúnyán megsérült a keze, de végigjátszotta a mérkőzést:



A csapat útja a bronzmérkőzésig: