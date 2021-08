Kovács Sarolta az élmezőnyben, Gulyás Michelle visszaesett a lovaglásban

Megosztás Tweet



Kovács Sarolta egy verőhibás teljesítményével feljött a harmadik pozícióba a lovaglás során a női öttusázók pénteki versenyében a tokiói olimpián, míg Gulyás Michelle a 16. helyre esett vissza.

A 2016-ban egyéniben világbajnok Kovács 11 másodperccel az éllovas orosz Juliana Batasova után kezdi majd meg a zárószámot, a lövészettel kombinált futást, míg a második dél-koreai Kim Sze Hi csupán egyetlen másodperccel rajtolhat előtte. Az idén vb-bronzérmes Gulyás a hatodikról a 16. helyre esett vissza, mivel a lova nemcsak levert két akadályt, hanem kétszer ellen is szegült, ami ráadásul 23 másodperces időtúllépést is eredményezett. Gulyás így a maximális 300 helyett csak 243 pontot gyűjtött, melynek következményeként 1:01 perces hátránnyal vághat neki a kombinált számnak.

A díjugratás alaposan átrendezte az erőviszonyokat, Gulyás mellett további két nagy vesztese volt a számnak: a 2017-ben világbajnok orosz Gulnaz Gabajdullina és a lovaglás előtt hatalmas fölénnyel vezető német Annika Schleu pont nélkül zárt. Mindketten Saint Boy nyergében véreztek el.

A végeredményről döntő lövészetekkel kombinált futásra – közép-európai idő szerint – 12.30-től kerül sor.

Kovács Sarolta a női öttusázók egyéni versenyének lovaglás számában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az úszásban nyújtott remek teljesítménnyel pontszámban Gulyás Michelle és Kovács Sarolta is közelebb zárkózott a közvetlen élcsoporthoz a tokiói olimpia női öttusaversenyében, majd a bónuszvívásban utóbbi még egy pontot tett hozzá addigi eredményéhez, így a két magyar holtversenyben hatodik helyen áll.

A Tokió Stadionban a csütörtöki vívás végeredménye alapján fordított sorrendben kerültek sorra a vívók, a párharcok győztese maradhatott a páston. Minden győzelem egy pontot ért, ami a kombinált szám rajtjánál egy másodperc előnyt jelent majd.

A vívásban holtversenyen hatodikak közül Kovács volt hátrébb rangsorolva, ezért ő vívott hamarabb: az egyiptomi Haidi Morszit legyőzte, majd a német Rebecca Langrehrtől kikapott. Utóbbit a kazah Jelena Potapenko "küldte le" a pástról, aki a következő asszóban Gulyást is legyőzte. A legjobbak közül kizárólag a dél-koreai Kim Sze Hi tudott két asszót nyerni, mindenki más egyet, a remek vívásának köszönhetően fölényesen éllovas német Annika Schleu pedig nem szerzett pluszpontot.

Kovács Sarolta és az egyiptomi Haidi Morszi a női öttusázók egyéni versenyének bónuszvívás számában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az első két számban a német versenyző 551 pontot gyűjtött, őt az orosz Juliana Batasova és Kim követi 24-gyel, illetve 27-tel lemaradva. A magyarok hátránya 35 pont Schleuhoz képest, ami soknak tűnik, ugyanakkor a másodikkal szemben meglévő 11 pontos lemaradás – ami a zárószámban 11 másodperces hátrányt jelentene – behozható.

A pénteki program az úszással kezdődött, a mezőny hat futamban teljesítette a 200 métert a Tokió Stadionban felépített 25 méteres mobil medencében. A két magyar a nevezési idők alapján az utolsó két futamba került, Kovács az ötödiket megnyerte 2:07.71 perccel, Gulyás pedig sokáig vezetve – az orosz Gulnaz Gubajdullinától 17 századdal lemaradva – második lett az utolsóban 2:07.48-cal. Előbbi teljesítmény negyedik, az utóbbi pedig második helyet ért összesítésben, a megszerzett 295 és 296 ponttal pedig a vívás után holtversenyban hatodik magyarok csökkentették a hátrányukat a dobogósokkal szemben.

Gulyás Michelle a női öttusázók egyéni versenyének úszás számában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A csütörtökön a mezőnyből kiemelkedően vívó német Annika Schleu-on 54-ből 18, illetve 19, a második helyezett dél-koreain pedig 24-ből 17 és 18 pontot hoztak.

A folytatásban a lovaglás következik, végül pedig a lövészetekkel kombinált futásra kerül sor.