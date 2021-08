Futamgyőzelemmel középdöntős a női kajaknégyes

Megosztás Tweet



A magyar női kajaknégyes megnyerte előfutamát, ezzel bejutott a középdöntőbe 500 méteren a tokiói olimpián.

Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák Danuta sztrókolta Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású egység már első pályáján összekerült a nagy riválisnak tartott új-zélandiakkal és fehéroroszokkal, s velük is vívott nagy csatát a továbbjutásért.

A táv nagy részében a háromszoros tokiói bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak vezettek, de aztán a hajrában a rákapcsoló magyarok elhúztak mellettük és viszonylag magabiztos előnnyel ők értek elsőként a célba.

A magyarok kétszeres címvédők ebben a számban, Kozák Londonban és Rióban is a győztes csapat tagja volt, és öt éve a csütörtökön egyesben ezüstérmes Csipes is tevékeny részese volt a sikernek. A korábban Tokióban Kozákkal párosban bronzérmes Bodonyi, valamint Kárász most szerepel először olimpián.

A pénteken kezdődő számokban szombaton rendezik majd a középfutamokat és a döntőket.