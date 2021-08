Dacolt az ideológiával: nem térdelt le Tokióban Carli Lloyd

Megdöbbentette a szurkolókat csütörtökön Carli Lloyd, az amerikai női labdarúgó-válogatott sztárja – közli a Fox News –, amikor (egyetlen amerikai játékosként) állva maradt a csapat Ausztrália elleni mérkőzése előtt a tokiói olimpián.

Carli Anne Lloyd Hollins (Delran Township, New Jersey, 1982. július 16. –) amerikai olimpiai- és világbajnok női labdarúgó, középpályás, az Egyesült Államokban az egyik legjobb női labdarúgóként tartják számon. Kétszeres olimpiai bajnok, a 2008-as és a 2012-es döntőben is gólt szerzett. Az amerikai válogatottat négy világbajnokságon képviselte. 2007-ben bronz, 2011-ben ezüst, majd 2015-ben és 2019-ben aranyérmet nyert. 2015-ben és 2016-ban Az év labdarúgója díjat is átvehette.

George Floyd halála óta a Black Lives Matter mozgalom támogatásának bevett formája a különböző országok sporteseményein, hogy a találkozók előtt letérdelnek a résztvevők, így fejezve ki szolidaritásukat a korábban bűnöző életmódot folytató, ellentmondásos körülmények között, rendőri intézkedés során elhunyt férfira emlékezve.

Az amerikai női labdarúgó-válogatott játékosai már az olimpia kezdetén letérdeltek a Svédország elleni hivatalos mérkőzés előtt. Azon az összecsapáson az Egyesült Államok 3-0-ra kikapott.

Most az Ausztrália elleni bronzmérkőzés előtt, amikor a csapat tagjai letérdeltek, Lloyd nem tette ezt: a mérkőzés játékvezetője mellett állt az amerikai himnusz alatt. Ellenfelük, az ausztrál női labdarúgó-válogatott egységesen állva maradt.

