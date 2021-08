Visszavonul Valentino Rossi, a MotoGP legendája

Valentino Rossi a szezon végén befejezi aktív versenyzői pályafutását – jelentette be a 42 éves Yamaha-pilóta a hétvégi Stájer Nagydíj helyszínén, Spielbergben.

Rossi 1996 óta 414 nagydíjon állt rajthoz az Aprilia, a Honda, a Ducati és a Yamaha gyárak színeiben, melyek közül 115-öt megnyert. Pályafutása során eddig 235 dobogós helyezést ért el, ami rekord.

BREAKING: @ValeYellow46 announces his retirement from #MotoGP 🏁

The Doctor will call time on his legendary career at the end of the season 🥺#VR46Decision | 📰https://t.co/yqL8DlULv7

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2021